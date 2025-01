Van por orden y regulación de cables en Torreón

Hay algunos sectores de Torreón con saturación de cables en desuso, que se encuentran enredados y colgados en postes de la vía pública y que incluso han provocado accidentes, por lo que el Municipio, en conjunto con las distintas empresas, busca hacer una revisión profunda a fin de lograr un orden y una regulación, señaló el director de Obras Públicas Municipales, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho.

El funcionario dijo que están en contacto con la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, pues además de que el cableado aéreo obsoleto y en desuso afecta la imagen del municipio representa un peligro tanto para los peatones como para quienes conducen algún vehículo.

"Se tiene que hacer una revisión a fondo, iniciar un programa de limpieza, no será inmediato, no será sencillo pero hay que iniciar con eso. En todos los sectores de la ciudad, lamentablemente vemos los cables aéreos, el problema no es que existan, el problema es que luego se van dejando cables que ya están obsoletos y sin funcionar, se dejan ahí colgados y eso luego, lamentablemente ha habido hasta accidentes de cables que caen y luego hay un accidente con algún transeúnte o alguien que va en motocicleta o golpes a automóviles. Sí es un problema que se tiene que regular, las empresas están en la total disposición, debo decirlo, no hay una negativa pero sí se tiene que dar el ordenamiento", comentó. Permanente y por sectores

Von Bertrab Saracho dijo que el tema también estaba siendo abordado con la jefatura de Gabinete y la secretaría del Ayuntamiento, a fin de que el programa de limpieza sea permanente y se aplique por sectores.

"Es un tema que probablemente no afecta, que probablemente nadie le toma la atención pero que creo que es importante regular y ordenar. En el tiempo históricamente si nos vamos hacia atrás, siempre hay tema con los cables que quedan sueltos, tenemos un grupo donde seguido por razones externas, un camión, algún vendaval, quedan cables y luego andamos correteando a las fibras, andamos correteando a todo mundo para que vayan y atiendan, que atienden muy rápido sí porque es un servicio que ellos están dando, el problema está cuando son fibras que ya están en desuso, se pide el apoyo de recogerlo y como no han perdido ningún servicio nadie pues no le dan la importancia", apuntó.

El director comentó que aunque no es un tema prioritario y/o de urgencia, sí es un tema que ya está en la mesa con las dependencias antes mencionadas.

Ayer, el director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz López, comentó que se estaba avanzando en acciones de ordenamiento para mejorar la imagen urbana de Torreón, a través del retiro de cables en desuso que se encuentran en postes de la vía pública del municipio, con la participación de algunas empresas.

Gustavo Muñoz López, director de la dependencia, explicó que las acciones consisten en el retiro de cables que ya no tienen uso alguno, y destacó que si bien el programa inició desde la anterior administración, se trabaja actualmente en los sectores que así lo requieran. Esto en atención a reportes que reciben por parte de la Dirección de Servicios Públicos.

La ciudadanía que desee reportar esta situación puede hacerlo al 073 en Atención Ciudadana, o directamente en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo al teléfono 871 500 70 00 extensión 3016.

El cableado obsoleto y en desuso representa un peligro. (EL SIGLO DE TORREÓN)