Van por eliminación de violencia en canchas deportivas con alcoholímetro y mayor presencia policiaca

Los propietarios de canchas deportivas en Torreón van por estrategias para la eliminación de la violencia en estos espacios, esto tras la agresión donde la perdió la vida el árbitro Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos, en un partido de fut sala en la cancha La Bombo.

Alfonso Alejandre, presidente de la Asociación Lagunera de Empresarios del Futbol, informó que se implementará un convenio para contar con elementos de Seguridad Pública que estén permanentemente en las canchas en algunos establecimientos cuando haya partidos que pueden ser más intensos.

"Vamos a trabajar con los comandantes para que estén pasando dos veces por día a los establecimientos y estén haciendo presencia", comentó.

Mencionó que serán diversas pautas las que se anunciarán mediante una campaña en conjunto con el Municipio de Torreón en pro de la no violencia.

"Es importante destacar que el asunto de Nurdin, aunque él no estuviera arbitrando en ese momento, sí queremos hacer un llamado porque no solamente son los árbitros, sino es el personal de las canchas, hablo de las personas que cobran los arbitrajes, que atienden las cafeterías, que somos también víctimas de agresiones verbales, que somos también víctimas de agresiones y de amenazas, entonces queremos retirar toda esta violencia, ya de lleno, dentro de los establecimientos", expresó.

Señaló que se contará con alcoholímetros al salir de las canchas, como una medida de apoyo a los usuarios, para que puedan reconocer si no pueden conducir y dejar sus vehículos en el interior de los establecimientos. Recordó que tras la agresión al árbitro se había mencionado que había habido una riña y se habían lanzado botellas, lo que ya fue desmentido con los videos, sin embargo, dijo que desde esta semana todas las canchas ya están vendiendo la cerveza en vaso para evitar que pueda haber "proyectiles".

"La idea es que todo mundo se vaya sabiendo lo que trae y, dentro de los integrantes del equipo, también se ayuden y colaboren para eso", dijo.

Además, se contará con sistemas de radio con los árbitros para que, si en un momento se sienten amenazados durante el juego, puedan dar aviso.

Alejandre señaló que el jueves hubo una manifestación en la cancha, que permanece cerrada, por parte de la familia de Nurdin, pero consideró que la Fiscalía hace su trabajo para dar con el responsable.

Indicó que son 25 campus los que ofrecen el servicio de futbol en Torreón. El empresario dijo que muchas veces las broncas que se presentan en las canchas no son derivadas del alcohol sino por la "calentura" del juego. No obstante, reiteró que ya no hay venta de alcohol en envases de vidrio.

Mencionó que el personal de Inspección y Verificación esta semana realizó revisiones en las que se constató lo anterior.