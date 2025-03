Van 9 casos de tos ferina en La Laguna; señalan resistencia de población a ser vacunada

En lo que va del año, la Jurisdicción Sanitaria Número Seis, que abarca los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca ha confirmado nueve casos de tos ferina, mientras que 12 se han reportado negativos y se cuenta con otros estudios pendientes de resultado; la dependencia resalta la importancia de que la ciudadanía adquiera consciencia sobre la vacunación como la acción clave para prevenir ésta y otras enfermedades que han resurgido, como el sarampión.

El número de casos confirmados no se ha elevado significativamente los últimos días, si se toma en cuenta que hasta el pasado 13 de marzo eran ocho .

El jefe de la Jurisdicción, Salvador Chavarría Vázquez dijo que los casos confirmados corresponden a menores, sobre todo bebés de pocas semanas de nacidos, y descartó que la enfermedad está afectando también a población adulta, en cuyo caso, las toses exacerbadas están más relacionadas a otro tipo de enfermedades respiratorias que se han elevado durante esta temporada.

La tos ferina se presenta principalmente en los recién nacidos cuyas madres no se vacunaron durante el embarazo, lo cual debe hacerse a partir de la semana de gestación número 20 para garantizar la protección de la propia embarazada y del producto.

La primera dosis se aplica a los dos meses de nacimiento, aunado a que una aplicación no es suficiente para dar una protección total, pues el esquema completo es de cuatro (a los dos, cuatro, seis y 18 meses).

A esto hay que sumar que se trata de una enfermedad cíclica , que cada cinco años, en promedio, muestra un repunte a nivel global, mientras que en nuestro país expertos hablan también de una disminución en las coberturas de esquemas de vacunación, tanto por la suspensión de las Jornadas Nacionales como por el curso de la pandemia.

“Aquí se cuenta con el biológico suficiente, no hemos tenido problemas de desabasto de vacunas; el problema es porque hay gente que no quiere, hay familias que no aceptan la vacunación y eso genera un riesgo de brotes como ocurre en Estados Unidos”, dijo Salvador Chavarría.

Y es que, aunque el movimiento antivacunas está mucho más arraigado en el vecino país, en México también hay padres de familia que no están aceptando que sus hijos sean vacunados desde que nacen.

“El origen de la negativa no lo sé, pero creo que tiene que ver con la desinformación; las redes sociales han tomado un papel importante en ese malentendido de no querer las vacunas”, consideró.

El titular de la dependencia dijo que esto representa un gran reto para las autoridades sanitarias, dado que se cuenta con los insumos, la estrategia y el personal suficiente, pero aterrizar estas acciones, ya en sentido cultural, tiene que ver con la toma de decisiones de cada familia.

De ahí que la estrategia ha sido reforzar las brigadas, mediante visitas a los centros escolares, invitando a la población en general a que considere la importancia de que se cubran todas las aplicaciones del cuadro básico.