Vamos a Ganar y Vamos a Transformar Lerdo: Flora Leal presenta su plan de gobierno

Este lunes por la mañana, la candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Lerdo, Flora Leal, ofreció una rueda de prensa en donde reafirmó su compromiso con una campaña propositiva, cercana a la gente y con un enfoque profundamente humano.

Durante este encuentro, Flora Leal estuvo acompañada por la diputada Georgina Solorio y el candidato a síndico Alan Cortés. La candidata anunció que, a partir de esta semana, llevará a cabo ruedas de prensa semanales para mantener una comunicación directa y sin filtros con la ciudadanía , a través de las y los representantes de los medios de comunicación.

“Esta campaña la iniciamos de la mano de la gente. No venimos a prometer lo mismo de siempre, venimos a construir un cambio verdadero para Lerdo, con principios, con corazón y con honestidad”, expresó.

También fue clara al señalar que no se dejará distraer por ataques personales ni calumnias. “Podrán inventar escándalos o meterse con mi vida privada, pero jamás podrán decir que soy corrupta, que he traicionado al pueblo, o que he incurrido en situaciones de abuso de poder”, enfatizó.

Ante los recientes señalamientos en su contra, recordó que el propio alcalde publicó una calumnia en redes sociales que luego fue eliminada: “Ahí está la prueba. Le pedimos que saque las manos del proceso. Ya estamos actuando legalmente”, declaró.

Además, Leal Méndez fue enfática en señalar que en este momento, ambas contendientes son diputadas locales con licencia, pero una de ellas lo es por la vía plurinominal, porque la gente no la favoreció con el voto, y esta vez no será igual porque no habrá alcaldesa pluri. La gente ya decidió que es tiempo de que se vayan de Lerdo", aseguró.

Presentación del Plan de Gobierno

En la misma rueda de prensa, Flora Leal presentó las primeras líneas de su Plan de Gobierno, el cual será construido de forma participativa, con recorridos por colonias y ejidos, foros ciudadanos y diálogo con especialistas.

“Así como lo ha hecho nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador: escuchando siempre a quienes más lo necesitan, vamos a construir un plan con la gente y para la gente”, afirmó.

Ejes del Plan de Gobierno para la Transformación de Lerdo:

1. Lerdo con Bienestar – Salud comunitaria, educación y programas sociales con perspectiva de género.

2. Lerdo Seguro y en Paz – Prevención del delito, espacios seguros y fortalecimiento policial.

3. Lerdo con Futuro – Empleo digno, apoyo a MIPYMES, campo y economía solidaria.

4. Lerdo que Avanza – Agua, calles dignas, servicios eficientes, medio ambiente y obras públicas seguras.

“La gente quiere a alguien que hable su idioma, que no venga a improvisar ni a enriquecerse. Yo nací aquí, crecí aquí y aquí voy a luchar. No soy parte de los mismos de siempre: soy parte de quienes queremos cambiar la historia de Lerdo”, concluyó.