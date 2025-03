'Vamos a actuar' en conflicto del IESEN de Lerdo, asegura subsecretario de Educación

“No podemos dejar que el problema crezca, se atenderá de manera frontal y vamos a actuar”, dijo el subsecretario de Educación en la región lagunera de Durango, Fernando Ulises Adame de León sobre el conflicto que persiste en el Instituto de Estudios Superiores y Educación Normal “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” (IESEN) de Lerdo, donde mañana miércoles se llevará a cabo una reunión con las autoridades educativas estatales y representantes sindicales para encontrar una solución definitiva.

Esto, luego de que ayer lunes se registró el ingreso de policías municipales armados a las instalaciones del plantel, presuntamente en atención a un reporte de privación de la libertad de estudiantes que sostenían una reunión con la directora, Lucía Hernández de la Fuente, quien los mandó llamar porque le dieron la espalda y mostraron su rechazo en el acto cívico de cada inicio de semana.

Adame de León dijo que el problema de origen es la disputa, entre dos grupos, de las horas frente a grupo que correspondían a un maestro que falleció en noviembre de 2024, lo cual ha derivado en manifestaciones de docentes y a partir de esta semana, de los propios estudiantes.

Sin embargo, la problemática rebasó ya los muros de la institución, pues según manifestó, hay también la intromisión de grupos políticos que pretenden sembrar sus intereses de partido en el IESEN de Lerdo.

Insistió en que para obtener horas de labor docente, es necesario concursar mediante la convocatoria de la Usicamm, un proceso que se debe respetar como se ha tratado de hacer en el Instituto, lo que ha generado controversia entre los grupos que se pelean esas horas.

Por otra parte, indicó que la Subsecretaría de Educación ya está realizando una investigación para establecer quién solicitó la intervención de la Policía Municipal de Lerdo , una situación que no tenía porqué ocurrir dado que se trata de una institución educativa.

“Se reconoce que hicieron mal en no permitir a los muchachos entrar a la reunión con sus celulares, eso no debió hacerse, pero no tenía porqué haber policías armados adentro”, señaló.

A la reunión asistirán los representantes de la Dirección General de Escuelas Normales del Estado; la Subsecretaría de Educación Media y Superior, la propia Subsecretaría de la región y de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras el incidente de ayer, hoy martes las actividades transcurrieron con normalidad en el plantel.