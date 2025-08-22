Torreón UAdeC Clima en La Laguna Seguridad Pública Ayuntamiento de Torreón TORREÓN

UTT y Linamar firman convenio de vinculación en beneficio de egresados y trabajadores

ANGÉLICA SANDOVAL

La Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) y la empresa Industrias de Linamar firmaron un convenio de vinculación que permitirá trabajar proyectos de capacitación, cursos de inglés, innovación en procesos y productos, así como prácticas, estadías y oportunidades de empleo para personas egresadas.

La firma del convenio de colaboración estuvo a cargo del rector de la institución educativa, Carlos Alberto Centeno Aranda y el gerente de Recursos Humanos de Linamar, Carlos Márquez Salazar.

“Este vínculo nos fortalece, reconociendo su liderazgo en la industria y es un honor que estén con nosotros para estrechar estos lazos de colaboración, será de gran beneficio para nuestra institución y nuestros universitarios”, señaló el rector.

Por su parte, el gerente de Recursos Humanos de dicha empresa, comentó que están muy agradecidos de que la Universidad les abra las puertas para llevar a cabo este convenio y agregó que trabajarán de la mano con proyectos que les servirán mucho a la compañía.


Se dio a conocer que para la UTT, este convenio será de gran beneficio en ejes como Vinculación Académica y Profesional; Retroalimentación de pertinencia de los programas educativos; Difusión de la UTT al interior del Sector Productivo; Colaboración en Proyectos; y el Fortalecimiento Institucional.


Por su parte, Industrias de Linamar tendrá beneficios como reclutar al talento universitario, becas educativas para los trabajadores de 20 por ciento en programas académicos y 25 por ciento en cursos de inglés. De igual forma, actualización académica, programas de impacto social y asesoría y proyectos.




En la firma de convenio, también se contó con la presencia de Krystal Ortega Saucedo, responsable de Desarrollo Organizacional en Linamar; José Hiram Alcalá García, secretario técnico; Jesús Joaquín Quistián Contreras, secretario académico; Martha Mota Barragán, directora del Centro de Aprendizaje de Idiomas; Vanessa Yadira Félix Alba, directora de Vinculación y Ana Gabriela Sologaistoa Guangorena, subdirectora de Proyectos de Vinculación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: UTT Universidad Tecnológica de Torreón

               


