Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

Regreso a clases

Útiles escolares mantienen precios similares al año pasado: Profeco

Útiles escolares mantienen precios similares al año pasado: Profeco

Útiles escolares mantienen precios similares al año pasado: Profeco

FABIOLA PÉREZ-CANEDO

En vísperas del regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que los precios de los útiles escolares no han presentado variaciones significativas en comparación con el ciclo escolar anterior. De acuerdo con Ofelia Ortiz, representante de la dependencia, los costos actuales se mantienen dentro de rangos accesibles, especialmente si se opta por adquirir únicamente lo básico.

“Los precios no han variado mucho entre el año pasado y este. Consideremos que los precios que ahorita se están ofreciendo son los más baratos durante todo el año”, señaló Ortiz, tras realizar un ejercicio de monitoreo como parte del programa Quién es Quién en los Precios.

Según los datos recabados por Profeco, basados en la lista sugerida de útiles escolares publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los costos promedio para adquirir los materiales básicos son los siguientes: para primer grado, el gasto estimado es de aproximadamente 202 pesos; para tercer grado, el costo asciende a unos 324 pesos; para cuarto, quinto y sexto grado, que comparten una lista similar de artículos, el monto ronda los 381 pesos.

Ortiz explicó que estas cifras corresponden a los artículos esenciales para iniciar el ciclo escolar, y recomendó a las familias comenzar con lo básico.

“Tal vez necesitemos otros materiales, pero podemos ir comprándolos con mayor tiempo o con mayor calma”, añadió.


Aunque los útiles escolares básicos mantienen precios estables, Profeco reconoció que el gasto total por alumno puede variar considerablemente dependiendo del tipo de escuela y los requerimientos adicionales. En algunos casos, especialmente en instituciones privadas, el gasto por estudiante puede alcanzar hasta los 10,000 pesos, incluyendo uniformes, libros, libretas, colores y otros insumos.


Profeco exhortó a los padres de familia a comparar precios antes de realizar sus compras, aprovechar las ofertas disponibles en esta temporada y priorizar los productos esenciales. Además, recordó que el programa Quién es Quién en los Precios está disponible para consultar precios de útiles escolares en diferentes establecimientos, lo que permite tomar decisiones informadas y evitar gastos innecesarios.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: útiles escolares libros de texto regreso a clases ciclo escolar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Útiles escolares mantienen precios similares al año pasado: Profeco


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407596

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx