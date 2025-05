Usuarios reportan fallas en app de parquímetros virtuales en Torreón

La aplicación para el pago de parquímetros virtuales en Torreón tuvo actualizaciones y esto ha derivado en fallas, que los usuarios han denunciado ante los negocios y en la redacción de este medio.

Al realizar el ejercicio para constatar lo señalado por los ciudadanos, se observó que la aplicación ha cambiado su diseño, lo que pudiera deberse a actualizaciones realizadas para la mejora del servicio, sin embargo, al momento de cubrir el pago con la tarjeta de crédito, se queda trabado durante varios minutos, por lo que es necesario cerrarla y volver a empezar el proceso, con el mismo resultado.

Otra queja que se recibió en este medio es que la aplicación no tiene una base de datos donde se pueda actualizar el replaqueo, pues este año en Coahuila hubo cambio de láminas vehiculares, pero es necesario eliminar la placa que se tenía registrada y dar de alta la nueva, de lo contrario, el propietario estaría cubriendo el pago una lámina que ya no está vigente y no es la que su vehículo porta, por lo que será acreedor a una multa.

El Municipio de Torreón informó que en este mes se instalarán más módulos de orientación y receptores para el pago de los parquímetros virtuales, ante la confusión que se sigue presentando por parte de algunos usuarios y en atención a la solicitud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de fortalecer las operaciones de este sistema, que desde el año pasado opera en el primer cuadro de la ciudad.

La recaudación por este concepto se mantiene en 800 mil a 900 mil pesos mensuales.

Desde julio de 2024 en el Centro de Torreón comenzaron a operar los parquímetros virtuales, por lo que se aplica el cobro en la zona señalada, aunque no existan aparatos físicos para depositar las monedas. El precio es de 6 pesos por hora. La ciudadanía puede descargar la aplicación en su teléfono móvil, además de que hay negocios que ofrecen el pago del servicio para quienes requieran ayuda. El perímetro va de la avenida Allende a la Presidente Carranza y de la calle Valdez Carrillo a la calzada Colón.

Son alrededor de tres mil espacios de estacionamiento los que se consideran en este nuevo sistema, el usuario puede pagar a través de la aplicación móvil, mediante un sistema de prepago comprando saldo en las tiendas Oxxo o en los negocios autorizados, que son cerca de 100.

Con la instalación de más infraestructura, el Municipio busca que la medida se sociabilice más entre la población, pues en los comercios se han recibido quejas de usuarios a quienes les resulta complicado el pago de los espacios de estacionamiento, pese a las diversas formas de cobro que existen.