Torreón peñoles Tecnificación del riego Torreón Ayuntamiento de Torreón

peñoles

Uso responsable del agua, la estrategia de Peñoles para un futuro sostenible

Uso responsable del agua, la estrategia de Peñoles para un futuro sostenible

Uso responsable del agua, la estrategia de Peñoles para un futuro sostenible

EL SIGLO DE TORREÓN

Para Industrias Peñoles, el agua es un recurso compartido de inmenso valor ambiental, social y económico. Por ello, la empresa ha consolidado una estrategia para su gestión, basada en la eficiencia de sus procesos, la colaboración con las comunidades y la transparencia.

Peñoles ha implementado tecnologías de vanguardia y circuitos cerrados en sus operaciones para maximizar el aprovechamiento del recurso, gracias a lo cual logra una recirculación del 78% del agua en sus procesos industriales y sanitarios.

Además, la compañía ha establecido convenios con municipios como Torreón y Fresnillo para tratar aguas residuales. En 2024, el 44% de su consumo total de agua provino de aguas residuales municipales y agua salobre.

También, en 2024, la empresa se sumó al Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sostenibilidad, una iniciativa presidencial en la que contribuyó con 2.055 millones de metros cúbicos de agua concesionada para reincorporarlos a las aguas nacionales. 

Estas acciones, sumadas a los programas de sensibilización y apoyo a la infraestructura hídrica en comunidades donde tiene presencia, son parte del compromiso de la empresa en el uso responsable del agua como una prioridad estratégica.


Las acciones de Peñoles, desde la tecnificación de sus procesos hasta la colaboración comunitaria, son una muestra de que la industria minera puede ser un actor clave en la gestión sostenible del agua.


Del 24 al 28 de agosto se celebra la Semana Mundial del Agua, un foro global que reúne a expertos y líderes para buscar soluciones a los desafíos hídricos del planeta. 



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: peñoles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Uso responsable del agua, la estrategia de Peñoles para un futuro sostenible


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409067

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx