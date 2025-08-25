Uso responsable del agua, la estrategia de Peñoles para un futuro sostenible

Para Industrias Peñoles, el agua es un recurso compartido de inmenso valor ambiental, social y económico. Por ello, la empresa ha consolidado una estrategia para su gestión, basada en la eficiencia de sus procesos, la colaboración con las comunidades y la transparencia.

Peñoles ha implementado tecnologías de vanguardia y circuitos cerrados en sus operaciones para maximizar el aprovechamiento del recurso, gracias a lo cual logra una recirculación del 78% del agua en sus procesos industriales y sanitarios.

Además, la compañía ha establecido convenios con municipios como Torreón y Fresnillo para tratar aguas residuales. En 2024, el 44% de su consumo total de agua provino de aguas residuales municipales y agua salobre.

También, en 2024, la empresa se sumó al Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sostenibilidad, una iniciativa presidencial en la que contribuyó con 2.055 millones de metros cúbicos de agua concesionada para reincorporarlos a las aguas nacionales.

Estas acciones, sumadas a los programas de sensibilización y apoyo a la infraestructura hídrica en comunidades donde tiene presencia, son parte del compromiso de la empresa en el uso responsable del agua como una prioridad estratégica.

Las acciones de Peñoles, desde la tecnificación de sus procesos hasta la colaboración comunitaria, son una muestra de que la industria minera puede ser un actor clave en la gestión sostenible del agua.

Del 24 al 28 de agosto se celebra la Semana Mundial del Agua, un foro global que reúne a expertos y líderes para buscar soluciones a los desafíos hídricos del planeta.