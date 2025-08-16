Deportes Santos Laguna Andrés Vaca Liga MX José Juan Macías Lucha libre

Urías es invitado con Tomateros

El expitcher de los Dodgers de Los Ángeles fue excluido de dicho equipo tras una sanción por violencia dómestica en su contra.

Agencias

a Liga Mexicana del Pacífico (LMP) está a unos meses de arrancar, por lo que los equipos empiezan a prepararse. Los Tomateros de Culiacán han optado por sumar a Julio Urías a su lista de invitados para la pretemporada, decisión bastante llamativa.

Urías cumplió una suspensión por violencia doméstica impuesta por la MLB, por lo que la novena guinda lo incluyó en su preparación, aunque eso no asegura la participación del ex de los Dodgers de Los Ángeles en la LMP.

Tomateros tienen en su agenda un par de duelos de preparación, dos de ellos en Puerto Vallarta y otro en La Paz. Su presentación en la Liga Mexicana del Pacífico está marcada para el 15 de octubre frente a los Algodoneros de Guasave.

SUSPENDIDO

El último juego de Urías en MLB fue el 1 de septiembre de 2023 frente los Bravos de Atlanta, donde permitió cinco carreras limpias y nueve imparables.

La suspensión mantuvo inactivo al pitcher mexicano por dos años, que ya también se convirtió en agente libre, tras vencerse su contrato con los Dodgers.


Urías está con la esperanza de volver a las Mayores, pero debido a las acusaciones que enfrentó, esto luce complicado, aunque eso no impide que su agente esté trabajando para buscar el regreso del pelotero a las Grandes Ligas.


               
               


               

               
               

               
               
               
