Torreón Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida Regreso a clases Transporte público Accidentes viales

vacunas infantiles

Urgente llamado para garantizar vacunas infantiles ante el repunte de enfermedades prevenibles

Urgente llamado para garantizar vacunas infantiles ante el repunte de enfermedades prevenibles

Urgente llamado para garantizar vacunas infantiles ante el repunte de enfermedades prevenibles

FABIOLA P. CANEDO

Ante el preocupante resurgimiento de enfermedades que habían sido controladas durante décadas, la diputada Verónica Martínez García lanzó un llamado urgente desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para restablecer la cobertura de vacunación infantil en todo el país.

A través de un punto de acuerdo, exhortó al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y al IMSS-Bienestar a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la aplicación oportuna de las vacunas del esquema básico a niñas, niños y adolescentes.

La legisladora advirtió que el sistema de salud ha sufrido un grave deterioro desde 2019, como resultado de decisiones improvisadas y recortes presupuestales que han impactado directamente en la cobertura de vacunación. Según datos oficiales, en 2023 apenas el 26.6 por ciento de los menores de dos años contaban con su cartilla de vacunación completa. En lo que va de 2025, ya se han registrado brotes de enfermedades como sarampión y tosferina en diversas entidades del país, lo que evidencia una crisis sanitaria que pone en riesgo a la población infantil.

Uno de los casos más alarmantes es el desabasto de la vacuna BCG, utilizada para prevenir la tuberculosis, cuya distribución ha sufrido retrasos de más de dos meses, afectando a miles de menores. Esta situación se agrava con la drástica reducción del presupuesto destinado al programa de vacunación, que pasó de 14,628 millones de pesos en 2024 a solo 4,571 millones en 2025, lo que representa una disminución del 68 por ciento.

Martínez García recordó que México fue durante décadas un referente internacional en materia de vacunación, gracias a políticas públicas sólidas, campañas masivas y brigadas comunitarias que lograron erradicar enfermedades graves. Sin embargo, ese avance hoy se encuentra en retroceso, y la salud infantil no puede seguir siendo relegada.


El exhorto presentado por la diputada busca que las autoridades federales actúen con urgencia para restaurar el esquema nacional de vacunación y garantizar el acceso universal y gratuito a las vacunas, especialmente para niñas, niños y adolescentes que no cuentan con seguridad social.


“Vacunar es proteger. No podemos permitir que por falta de acción institucional, niñas y niños mexicanos estén expuestos a enfermedades que ya habíamos superado. La salud no puede esperar”, enfatizó la legisladora.


La propuesta ha generado eco entre organizaciones civiles, profesionales de la salud y padres de familia, quienes coinciden en que la vacunación infantil debe ser una prioridad nacional.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: vacunas infantiles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Urgente llamado para garantizar vacunas infantiles ante el repunte de enfermedades prevenibles


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405875

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx