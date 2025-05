Urge rescate de AHMSA: diputado Gerardo Aguado

ISABEL AMPUDIA

Saltillo, Coah.- En tribuna, el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, presentó un pronunciamiento sobre el urgente rescate de Altos Hornos de México (AHMSA).

Fue durante la sesión de Congreso del Estado de este martes, cuando el legislador afirmó que el deber del Estado Mexicano es promover el empleo, proteger los trabajos y la permanencia de la industria, garantizar el crecimiento de la infraestructura para el desarrollo económico y facilitar los medios que garanticen la expansión de la economía y las fuentes de empleo, lo cual establece el Artículo 25 Constitucional.

Señaló que la historia de la quiebra de AHMSA ya todos la conocen, más de 20 mil trabajadores afectados en forma directa, y más de mil 600 acreedores, con un impacto total de 70 mil familias de la región afectadas; el cierre de 353 empresas proveedoras y una caída del 20% en la economía de Monclova.

“Y en medio de toda esta situación, no debemos olvidar que el origen de la crisis tuvo un solo factor, un solo componente: López Obrador y su deseo de venganza; motivo por el cual jamás quiso apoyar ni ofrecer medidas fiscales o financieras para mantener la empresa funcionando y de paso evitar la devastación que hoy sufre toda la región”, afirmó.

Añadió que López Obrador tuvo la oportunidad en sus manos de hacer algo por Monclova y todos los municipios conurbados, tuvo el poder para haber quedado como un héroe ante los habitantes de la región y ante el resto de Coahuila y México, pero eligió el odio, el rencor y la venganza.

Recordó que AHMSA estuvo funcionando por casi 80 años, generaba 66 mil millones de pesos anuales, era una empresa socialmente responsable que apoyaba a la comunidad.

Fue declarada en quiebra en noviembre de 2024. Entre 6,000 y 8,000 ex trabajadores tienen salarios y finiquitos pendientes.

“El ex presidente AMLO se aferró a destruir la empresa y las fuentes de empleo de las familias por intereses políticos no afines a los intereses de él y de MORENA. Prefirió asignar dinero a un tren que no funciona, a una refinería que no produce combustible, a un aeropuerto que no tiene vuelos en lugar de ayudar a más de 70 mil familias en la Región Centro de Coahuila”, sostuvo.

Advirtió que AHMSA y la Región Centro necesitan medidas urgentes como el apoyo del Gobierno Federal para que facilite la inversión en Altos Hornos de México; estímulos a las empresas que contraten ex trabajadores de AHMSA y empresas proveedoras; apoyos para las familias de trabajadores que se quedaron sin empleo; proyectos de inversión para la región, y programas emergentes de apoyo para los municipios afectados.

“Ya basta que, aunque somos un gran estado que contribuye al desarrollo, se nos relegue y no se nos apoye en las necesidades más apremiantes que tiene nuestra gente”, concluyó.