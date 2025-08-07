Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Gómez Palacio DIF Gómez Palacio Ayuntamiento de Gómez Palacio Ayuntamiento Ciudad Lerdo

Urge atender los Caminos del Campo: Diputado Alejandro Mata

DIANA GONZÁLEZ

Gómez Palacio.- El diputado local por Morena, Alejandro Mata, hizo un llamado urgente en la tribuna del Congreso del Estado de Durango, para solicitar que se atiendan las carreteras del estado, especialmente las que conectan a las zonas rurales, ya que éstas se encuentran en malas condiciones.

Dijo que esta situación afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, además de que limita las oportunidades de desarrollo económico y social en las comunidades rurales.

Comentó que la infraestructura carretera actual no es suficiente para comunicar eficazmente a las 39 cabeceras municipales y menos aún a las 6 mil 258 comunidades rurales que se encuentran el el territorio de nuestro estado.

El diputado exhortó respetuosamente a los gobiernos federal, estatal y municipales a trabajar juntos, para invertir en la construcción de nuevas carreteras y caminos rurales, que conecten a las comunidades aisladas con los centros urbanos y faciliten el acceso a servicios básicos como la educación y la salud.


También pidió mejorar y mantener las carreteras existentes en el área rural; garantizando que sean seguras y transitables para todos los ciudadanos.


Mata añadió que por éstas razones se deben mejorar los programas de mantenimiento regular para asegurar que las carreteras se mantengan en buen estado y se eviten los daños que afectan a los usuarios.


El legislador refrendó su compromiso de trabajar para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.


Señaló que la mejora de la infraestructura carretera en el área rural es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de nuestras comunidades y así poder brindar una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Gómez Palacio

               


EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
