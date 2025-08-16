Unidad Deportiva Torreón presenta su informe mensual

Los integrantes del Patronato Administrador de la Unidad Deportiva Torreón, realizaron ayer su tradicional Asamblea Mensual, en la que se presentó el informe de ingresos, gastos, actividades y planeación correspondiente al periodo de julio 2025.

VERANO MUY ACTIVO

Fue en el Auditorio Miguel Ángel Ruelas Talamantes, de la Galería del Deporte Lagunero (GADEL), donde se realizó la asamblea que fue encabezada por la presidenta del Patronato, Alicia de la Soledad Guerrero Garibay, quien estuvo estuvo acompañada por miembros del consejo, para hacer el obligatorio repaso de las cantidades que han ingresado a la UDT por concepto de entradas de los usuarios, cuyo flujo aumenta durante el verano, sobre todo en el uso de la alberca recreativa.

Luego de revisar el balance económico, al cotejar los gastos, se comentó también acerca del éxito que significó el Curso de Verano 2025, en el que se dio servicio a algo más de 480 niños y niñas, que aprovecharon sus vacaciones escolares para aprender distintas disciplinas deportivas.

Ante la gran aceptación que tuvo este curso, y la petición de los padres de familia por ampliar el periodo de actividades, los miembros del Patronato ya visualizan que en la edición de 2026 se ampliará de cuatro a seis semanas de duración.

El campo Raúl Allegre ha recibido retoques en el pasto sintético, los vestidores y el exterior, pero sobre todo, llama la atención la colocación de iluminación de tecnología LED, para celebrar juegos nocturnos, sin ningún problema, actividad que se ha realizado en sinergia con el Club Raiders TRC.