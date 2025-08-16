Deportes Junior Asunción 2025 Santos Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Andrés Vaca

Unidad Deportiva Torreón

Unidad Deportiva Torreón presenta su informe mensual

Los representantes del Patronato Administrador, se dijeron optimistas por la buena afluencia de deportistas que asisten en verano. (Especial)

Los representantes del Patronato Administrador, se dijeron optimistas por la buena afluencia de deportistas que asisten en verano. (Especial)

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Los integrantes del Patronato Administrador de la Unidad Deportiva Torreón, realizaron ayer su tradicional Asamblea Mensual, en la que se presentó el informe de ingresos, gastos, actividades y planeación correspondiente al periodo de julio 2025.

VERANO MUY ACTIVO

Fue en el Auditorio Miguel Ángel Ruelas Talamantes, de la Galería del Deporte Lagunero (GADEL), donde se realizó la asamblea que fue encabezada por la presidenta del Patronato, Alicia de la Soledad Guerrero Garibay, quien estuvo estuvo acompañada por miembros del consejo, para hacer el obligatorio repaso de las cantidades que han ingresado a la UDT por concepto de entradas de los usuarios, cuyo flujo aumenta durante el verano, sobre todo en el uso de la alberca recreativa.

Luego de revisar el balance económico, al cotejar los gastos, se comentó también acerca del éxito que significó el Curso de Verano 2025, en el que se dio servicio a algo más de 480 niños y niñas, que aprovecharon sus vacaciones escolares para aprender distintas disciplinas deportivas.

Ante la gran aceptación que tuvo este curso, y la petición de los padres de familia por ampliar el periodo de actividades, los miembros del Patronato ya visualizan que en la edición de 2026 se ampliará de cuatro a seis semanas de duración.

El campo Raúl Allegre ha recibido retoques en el pasto sintético, los vestidores y el exterior, pero sobre todo, llama la atención la colocación de iluminación de tecnología LED, para celebrar juegos nocturnos, sin ningún problema, actividad que se ha realizado en sinergia con el Club Raiders TRC.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Unidad Deportiva Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Los representantes del Patronato Administrador, se dijeron optimistas
por la buena afluencia de deportistas que asisten en verano. (Especial)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406929

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx