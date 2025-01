Unidad Deportiva de Torreón en crisis; Jardineros en paro por pagos

Ayer se cumplieron dos días de paro de labores por parte de 42 trabajadores del Sindicato Único de Jardineros de la Unidad Deportiva de Torreón que exigen el pago de su sueldo, pendiente desde hace dos semanas así como de su ahorro correspondiente al segundo semestre del año pasado.

La presidenta del Patronato Administrador, Alicia Guerrero Garibay dijo que la situación es muy crítica pues además de los problemas de agua registrados desde mayo del año pasado, en esta temporada invernal los ingresos en taquilla son de entre 6 y 8 mil pesos al día contra una nómina semanal de 120 mil pesos de dicho personal sindicalizado. Al mes, el Sindicato representa un gasto de 780 mil pesos ya que también se tiene que cubrir cuotas del Seguro Social e Infonavit, entre otros conceptos. Adicionalmente, hay 35 personas de confianza que en la nómina representan alrededor de 60 mil pesos semanales y a los cuales tampoco se les ha pagado.

“La carga del sindicato en la deportiva es terrible, o sea es mucha, a mí me cuestan los sindicalizados 780 mil pesos mensuales, hemos tratado de hacer los pagos lo más puntual que hemos podido, voy al corriente por fin, después de tres años me regularicé con IMSS, Infonavit, Fonacot, ahorro, pero viene esta situación. Entonces pues enero, no voy a poder pagar IMSS e Infonavit tampoco porque estamos mal, necesitamos resolver esto de fondo”, expuso.

Respecto al pago del ahorro, Guerrero Garibay comentó que está en tiempo pues de acuerdo a un convenio que tienen con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se puede entregar con vigencia hasta el 31 de enero de 2025.

Mientras que en el tema del sueldo, dijo que “apremia resolver los trabajadores porque me parece que están en lo justo, están pidiendo lo que es, yo no creo que si una persona trabaja y no reciba su salario, tienen casa, viven al día, tienen que comer, yo sí estoy muy preocupada por esta situación, vamos, el IMSS, el Infonavit, eso me vale ahorita, lo que tengo que resolver es que ellos tengan su salario por lo menos”.

Indicó que la Unidad Deportiva recibe entre 280 y 300 mil pesos por concepto de la renta de bardas y espectaculares de todo el año pero que se los entregan hasta finales de este mes y el personal no puede esperar.

La presidenta del Patronato comentó que durante el año, la Unidad Deportiva suele registrar un semestre con buenos ingresos y que incluso, llegan a percibir hasta un millón 200 mil pesos mensuales.

Sin embargo, señaló que adicional a los bajos ingresos que reportan durante la temporada invernal, otra problemática es que no se pudieron realizar torneos porque no se puede abastecer de agua a todos los baños. Por ello, destacó la necesidad de una bomba pequeña para extraer por lo menos, 178 mil litros de agua por segundo cada 24 horas.

Comentó que tanto la iniciativa como el alcalde de la ciudad Román Alberto Cepeda González la han apoyado en las mejores a la Unidad Deportiva, además de que tuvo un acercamiento con el GrupoModelo a fin de que les proporcionen agua tratada para los campos deportivos.

PIDE APOYO A AUTORIDADES

Guerrero Garibay acudió ayer a la presidencia municipal para exponer el tema y solicitar un apoyo extraordinario al ayuntamiento de Torreón “pues a los muchachos se les tiene que pagar sí o sí”. Dijo que solo tenía en caja 10 mil pesos y que su intención, era conseguir los poco más de 200 mil pesos para cubrir el pago del sueldo de la primera quincena de enero de los sindicalizados.

Finalizó diciendo que la Unidad Deportiva le pertenece al Gobierno de Coahuila pero que está en comodato con el Municipio. Mencionó que el Estado ya conoce la situación por lo que espera que el gobernador Manolo Jiménez también les brinde apoyo.

APOYARÁN PERO PIDEN ORDEN Y ORGANIZACIÓN

Por su parte, el alcalde de Torreón dijo que ya está analizando el tema con la Tesorería Municipal y recordó que regularmente, año con año apoyan a la Unidad Deportiva pese que a se trata de un asunto estatal. Dijo que este espacio atiende a 60 mil personas de forma mensual y que en la anterior administración se les benefició con algunas mejoras.

“Pero deben tener un mecanismo, donde un punto equilibrio los pueda sostener para que no tengan que estar con temas extraordinarios. Yo creo que se debe organizar desde el inicio, yo lo voy a plantear con ellos, siempre han tenido mi apoyo y lo seguirán teniendo pero hay que ordenarlo y organizarlo, para que eventualmente ellos puedan organizar de enero hasta diciembre los compromisos que tengan, desde sus cuotas y todo lo demás”, concluyó.