Policiaca Saltillo Agresiones Policiaca Narcomenudeo Robos

Agresiones

Una mujer muere y un joven resulta herido tras ataque a balazos en Gómez Palacio

Una mujer muere y un joven resulta herido tras ataque a balazos en Gómez Palacio

Una mujer muere y un joven resulta herido tras ataque a balazos en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Una mujer perdió la vida tras recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la colonia Héctor Mayagoitia de la ciudad de Gómez Palacio, un joven también resultó lesionado en los hechos.

La agresión ocurrieron cerca de las 18:15 horas de este jueves 14 de agosto del año en curso.

La persona sin vida respondía al nombre de Magdalena Miranda Pizarro de 73 años de edad, quien tenía su domicilio en el citado sector habitacional

El lesionado fue identificado como José Alfredo de 21 años de edad, quien presentó heridas de bala en el brazo y el abdomen.

Fuentes de seguridad informaron que la mujer caminaba por la calle Pasaje Golondrinas y el joven se encontraba parado en una esquina.


En ese momento, un sujeto que portaba una arma larga, comenzó a disparar, para luego retirarse del lugar con rumbo desconocido.


Testigos llamaron al sistema estatal de emergencias 911, para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.


De inmediato se activó el código rojo y distintas corporaciones de seguridad se movilizaron hasta el lugar.


La mujer fue trasladada aún con vida a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde finalmente perdió la vida debido a las lesiones que presentaba.


Por su parte el joven fue internado en otro hospital, donde su estado de salud se reportó como delicado.


El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, tomó conocimiento del deceso de la femenina y de las lesiones del joven.


El cuerpo de la fallecida fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en la ciudad de Lerdo para que se le practique la necropsia de ley.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre el caso.


Cabe mencionar que tras el incidente se generó movilización en distintas partes de la ciudad de Gómez Palacio, sin que se informara sobre alguna detención relacionada con los hechos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gómez Palacio Agresiones

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Una mujer muere y un joven resulta herido tras ataque a balazos en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406522

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx