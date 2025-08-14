Una mujer muere y un joven resulta herido tras ataque a balazos en Gómez Palacio

Una mujer perdió la vida tras recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la colonia Héctor Mayagoitia de la ciudad de Gómez Palacio, un joven también resultó lesionado en los hechos.

La agresión ocurrieron cerca de las 18:15 horas de este jueves 14 de agosto del año en curso.

La persona sin vida respondía al nombre de Magdalena Miranda Pizarro de 73 años de edad, quien tenía su domicilio en el citado sector habitacional

El lesionado fue identificado como José Alfredo de 21 años de edad, quien presentó heridas de bala en el brazo y el abdomen.

Fuentes de seguridad informaron que la mujer caminaba por la calle Pasaje Golondrinas y el joven se encontraba parado en una esquina.

En ese momento, un sujeto que portaba una arma larga, comenzó a disparar, para luego retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Testigos llamaron al sistema estatal de emergencias 911, para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.

De inmediato se activó el código rojo y distintas corporaciones de seguridad se movilizaron hasta el lugar.

La mujer fue trasladada aún con vida a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde finalmente perdió la vida debido a las lesiones que presentaba.

Por su parte el joven fue internado en otro hospital, donde su estado de salud se reportó como delicado.

El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, tomó conocimiento del deceso de la femenina y de las lesiones del joven.

El cuerpo de la fallecida fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en la ciudad de Lerdo para que se le practique la necropsia de ley.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre el caso.

Cabe mencionar que tras el incidente se generó movilización en distintas partes de la ciudad de Gómez Palacio, sin que se informara sobre alguna detención relacionada con los hechos.