Policiaca Accidentes Viales Fallecimientos Detenidos Suicidios Saltillo

Accidentes Viales

Una mujer sin vida y tres lesionados tras fuerte accidente en Ramos Arizpe

Una mujer sin vida y tres lesionados tras fuerte accidente en Ramos Arizpe

Una mujer sin vida y tres lesionados tras fuerte accidente en Ramos Arizpe

ISABEL AMPUDIA

Tras invadir carril, un vehículo se impactó contra una camioneta, dejando como saldo una persona sin vida y tres lesionados, uno de ellos de gravedad, la noche del domingo en el municipio de Ramos Arizpe.

Fue sobre la Carretera Federal 57, de la Carretera Antigua a Monclova, por donde transitaba con dirección a Ramos Arizpe, un vehículo Chevrolet Malibú, tripulado por una pareja de adultos mayores, sus dos nietos y su hija, misma que conducía el auto.

Al arribar al kilómetro 9, de acuerdo con los primeros informes, el vehículo invadió carril, lo cual ocasionó que impactara a una camioneta conducida por un masculino.

Tras el fuerte impacto, quienes transitaban por el lugar detuvieron su marcha para ayudar a los lesionados del vehículo, los cuales llevaron la peor parte, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar arribaron los de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes al valorar a los tripulantes del Malibú, confirmaron la muerte de la abuelita, mientras que su esposo presentaba graves lesiones, por lo que se trasladó en código rojo al Hospital General de Saltillo; mientras que los dos menores de 8 y 10 años de edad, se trasladaron en código amarillo al Hospital Materno Infantil.


Asimismo, la conductora del compacto, señalada como probable responsable del accidente, fue detenida por oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes también se dieron cita en el lugar.


Mientras, el conductor de la camioneta resultó ileso, por lo que se quedó en el lugar para arreglar su situación.


Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar de los hechos para iniciar con las diligencias de campo correspondientes.


Una vez que concluyeron, las unidades involucradas se remolcaron al corralón con ayuda de una grúa; mientras que el cuerpo de la mujer se trasladó al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.


Será una vez que concluyan los peritajes, cuando se determine la situación legal de la mujer señalada como probable responsable del accidente.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Choque Ramos Arizpe Accidente

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Una mujer sin vida y tres lesionados tras fuerte accidente en Ramos Arizpe


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405437

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx