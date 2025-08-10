Una mujer sin vida y tres lesionados tras fuerte accidente en Ramos Arizpe

Tras invadir carril, un vehículo se impactó contra una camioneta, dejando como saldo una persona sin vida y tres lesionados, uno de ellos de gravedad, la noche del domingo en el municipio de Ramos Arizpe.

Fue sobre la Carretera Federal 57, de la Carretera Antigua a Monclova, por donde transitaba con dirección a Ramos Arizpe, un vehículo Chevrolet Malibú, tripulado por una pareja de adultos mayores, sus dos nietos y su hija, misma que conducía el auto.

Al arribar al kilómetro 9, de acuerdo con los primeros informes, el vehículo invadió carril, lo cual ocasionó que impactara a una camioneta conducida por un masculino.

Tras el fuerte impacto, quienes transitaban por el lugar detuvieron su marcha para ayudar a los lesionados del vehículo, los cuales llevaron la peor parte, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar arribaron los de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes al valorar a los tripulantes del Malibú, confirmaron la muerte de la abuelita, mientras que su esposo presentaba graves lesiones, por lo que se trasladó en código rojo al Hospital General de Saltillo; mientras que los dos menores de 8 y 10 años de edad, se trasladaron en código amarillo al Hospital Materno Infantil.

Asimismo, la conductora del compacto, señalada como probable responsable del accidente, fue detenida por oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes también se dieron cita en el lugar.

Mientras, el conductor de la camioneta resultó ileso, por lo que se quedó en el lugar para arreglar su situación.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar de los hechos para iniciar con las diligencias de campo correspondientes.

Una vez que concluyeron, las unidades involucradas se remolcaron al corralón con ayuda de una grúa; mientras que el cuerpo de la mujer se trasladó al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.

Será una vez que concluyan los peritajes, cuando se determine la situación legal de la mujer señalada como probable responsable del accidente.