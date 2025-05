Una gala 'hecha a la medida' de los

El primer lunes de mayo es uno de los días más esperados para los amantes de la moda. Ayer el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York fue el "cielo" y varios famosos simbolizaron las "estrellas" en la Met Gala.

Los artistas brillaron con luz propia en el recinto.

La temática de este 2025 fue Superfine: Tailoring Black Style, cuya muestra inspirada en el libro de Monica Miller "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra) podrá visitarse del 10 de mayo al 26 de octubre.

El código de vestimenta fue "hecho a tu medida", basado en el dandismo negro.

El ser humano comenzó a utilizar ropa para protegerse de las inclemencias del tiempo; a lo largo de los años evolucionó junto con quienes la portan para convertirse en una forma de expresión personal.

El cantante y compositor Jon Batiste, definió el dandismo negro en la revista GQ como "alguien que celebra el hecho de vivir en un cuerpo único en su clase". Para algunos significa elegancia, confianza, identidad o un espejo del pasado. Habrá muchas palabras que lo describan, pero en la alfombra roja (que no es roja, sino de color azul con un sinfín de narcisos) no fueron necesarias las explicaciones. Cada asistente hizo suyo el concepto y, como el código de vestimenta lo indica, lucieron prendas "hechas a la medida". Por supuesto, hubo quienes se acercaron más a la temática y otros que lucieron atuendos llamativos, pero fuera de este mundo de sastrería.

La gala es en realidad una recaudación de fondos para el Instituto del Vestido del Met, dirigido por la influyente editora de la revista Vogue, Anna Wintour, encargada de invitar a quienes desfilan en cada edición.

La entrada de The Mark Hotel fue la pasarela improvisada y el primer vistazo al mundo de varios atuendos. Pasadas las 03:00 de la tarde (hora México), las cámaras de los medios lograron capturar las primeras imágenes de personalidades como James Corden junto a Julia Carey y a Sam Smith con Christian Cowan.

Pasadas las 04:00, los artistas empezaron a pisar la alfombra, obra del artista Cy Gavin, quien declaró a Vogue que las flores representaron la llegada de una nueva estación, haciendo sinergia con la fecha en la que esta fiesta exclusiva se realiza.

Aún no pisaba los narcisos del museo cuando ya era tendencia en redes. Rihanna se dejó ver en Nueva York con su vientre de embarazada, por lo cual los medios inmediatamente le preguntaron a su pareja A$AP Rocky (y coanfitrión) sobre esta noticia. "Honestamente, es una bendición", expresó a AP Rocky, quien también recibió felicitaciones.

Rihanna cerró la noche posando con un look de rayas y un sombrero enorme, dando a conocer a su tercer bebé.

Una de las grandes declaraciones visuales fue la de Janelle Monáe, a quien varios medios consideraron rápidamente como la encarnación de la elegancia.

La capa de color azul de Valentino que lució Colman Domingo, uno de los coanfitriones de la noche, sobre un traje gris y negro, se robó todas las miradas. Pero no llegó solo. A su lado se lució Wintour con un abrigo azul pastel sobre un vestido blanco brillante de Louis Vuitton.

Lana Del Rey, Sydney Sweeney, Miley Cyrus, Bebe Rexha, Charli XCX y Dua Lipa optaron por vestir de color negro. Esta última fue desprendiéndose de piezas de su atuendo conforme subía las escaleras.

Doja Cat se destacó con unas hombreras exageradas y su cabello simuló ser un sombrero.

Demi Moore se vistió de corbata masculina de color negro con blanco, literalmente su vestido tenía esa forma. Vestido del diseñador Thom Browne.

Sabrina Carpenter mostró sus contorneadas piernas al llevar un body de Louis Vuitton con cola hasta el suelo.

En contraparte, hubo quienes prefirieron los tonos claros. Zendaya, una de las más esperadas, portó un clásico zoot suit blanco con un sombrero. Un look monocromático cuyo "boom" de color fue en sus uñas rojas. Madonna también lució un traje, pero en tono champagne.

Gigi Hadid deslumbró con un vestido personalizado de Miu Miu y peinado por Gab Karefa-Johnson.

Algunos de los latinos que se impusieron fueron Shakira, Bad Bunny y Maluma. El mencionado anteriormente arribó acompañado del diseñador de raíces mexicanas, Willy Chavarria.

En cuanto al maquillaje, predominó lo minimalista, solo lo necesario para resaltar rasgos.