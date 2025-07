Una de las mejores cintas del año llega a Max

Después de haber arrasado en la taquilla mundial y de ser considerada una de las mejores películas de la primera parte de 2025, Pecadores llega hoy a Max.

Este viernes, quienes dispongan de la plataforma podrán disfrutar la cinta protagonizada por Michael B. Jordan.

Dirigida por Ryan Coogler y producida por Sev Ohanian y Zinzi Coogler, el filme recaudó casi 400 millones de dólares.

En la trama del largometraje, tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

Se sitúa en la década de los años 30. La historia está influenciada por la música blues y se rodó en 70 mm e IMAX, con el fin de que ofrezca una experiencia visual inmersiva a la audiencia.

En abril pasado, Michael B. Jordan y sus compañeros de reparto Hailee Steinfeld, Miles Caton y Wunmi Mosaku visitaron la Ciudad de México para promover el largometraje. En su encuentro con los medios de comunicación, Michael comentó que ama el trabajo que hace Ryan Coogler.

"Ryan siempre ha sabido ver en mí lo que incluso yo a veces no veo. Cuando me presentó la historia, supe que era una oportunidad única y un desafío que no podía dejar pasar".

"Michael tiene una habilidad increíble para sacar lo mejor de cada personaje y elevar la historia con su presencia", relató por su parte Ryan al diario El Universal.

Los críticos han hecho comentarios muy positivos hacia el filme.

"Ryan Coogler entrega una sorprendente mezcla de terror de época y cine gangster que, bajo el espectáculo y doble Michael B. Jordan, presenta reflexiones sobre los cimientos racistas de los Estados Unidos", dijo el especialista en cine, Lalo Ortega de Cine Premiere.

Michael está feliz por los resultados de Pecadores.