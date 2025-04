Un portal musical entre

México se caracteriza por su cosmovisión única de la muerte. Estas creencias fueron fuente de inspiración de Sofía Monroy, quien a través de la música hizo catarsis ante el duelo.

Ciudad de México no solo representa su génesis, para la artista mexicano-sueca (de padre chiapaneco y madre sueca) los últimos días del mes pasado, marzo, y este abril, en la mencionada ciudad, han sido únicos, casi como un "regalo" en vísperas de su próximo cumpleaños número 26, que celebrará este domingo 20 de abril. No es para menos, fue la encargada de abrir los dos conciertos que Zayn Malik ofreció en el Palacio de los Deportes el 25 y 27 de marzo y de no haber sido cancelada, también hubiera abierto la tercer fecha, el 28. No obstante, este día se estrenó su álbum debut, Morena. Por todo lo anterior, Monroy ofreció una entrevista a esta casa editora, en las oficinas de Universal Music México, productora discográfica a la que pertenece.

La emoción y agradecimiento que transmite Sofía no se puede esconder. A los dos años se mudó al país natal de su madre y cuando regresó a México para encontrarse a sí misma halló también un público que la "abrazó" en este proyecto. El misticismo cultural de nuestro país la atrajo desde siempre, enriqueciendo su perspectiva musical.

Creó el personaje de "Morena" (título de su álbum debut) en Suecia, pensando en una mujer que terminó siendo una "energía, una fuerza, un ser que camina entre todos", compartió. Su objetivo fue "tratar de explicar la muerte, la vida".

Su visión de la muerte cambió desde que era pequeña: "Yo viví la muerte de muy chiquita, cuando falleció mi papá y eso cambió mi vida". Este país le recuerda a su papá, por ello, en sinergia con sus raíces suecas, nació un proyecto musical multicultural y diferente a las tendencias. Ella lo definió con una palabra: "búsqueda".

"Todos los pasos son parte del camino", reconoce al recordar a su yo de hace 18 años, cuando tenía siete años y tenía la idea de ser una estrella pop. Le da valor a cada kilómetro recorrido en su andar para cumplir su sueño.

Los 12 temas que conforman su álbum ya se dieron a conocer y simbolizan "un curita" para todos aquellos que estén atravesando un duelo, no necesariamente por un deceso, ya que reconoce que sus melodías pueden acompañar a quien sea en cualquier situación de pérdida, bien podría ser un rompimiento amoroso, donde dice, "se siente como la muerte porque algo se está muriendo".

Particularmente, compartió que su canción titulada "Soy" habla sobre el ser de una persona más allá del físico y atuendo de cada persona. Aceptó que este trabajo discográfico es muy experimental, ya que, incluso tiene una canción en sueco, que si bien lo hablan solo pocos millones en comparación con el español, es su primer idioma, por lo que le hizo honor con Änglarnas Skratt.

Después de este debut, confesó que está componiendo para su segundo disco y que quiere irse de gira, aunque aún no sabe exactamente cuándo. Lo anterior, derivado de la energía que le transmitieron las más de 50 mil personas en el Palacio de los Deportes en los conciertos de Zayn. "Fue una locura eh, una locura. Creo que es la mejor audiencia, México en general. Yo me quedé sin palabras", narró sobre la euforia de las fans de Malik. "Los mexicanos son muy receptivos, son muy abiertos para cosas nuevas".

Cabe destacar que, tuvo su Showcase el pasado 2 de abril en Departamento PB de CDMX.