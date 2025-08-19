Un muerto y dos lesionados dejó volcadura en Ramos Arizpe

Tomar una curva a exceso de velocidad, dejó un saldo de una persona sin vida y dos lesionados de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajan volcara la tarde de este martes en el municipio de Ramos Arizpe.

Fue sobre la carretera Saltillo - Monclova, por donde transitaba una camioneta doble cabina GMC con placas de Nuevo León, conducida por Arturo de aproximadamente 50 años de edad, acompañado por Obed, originario de Chiapas, así como de Griselda, originaria del ejido La Leona, ambos de 60 y 50 años de edad aproximadamente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, al arribar al kilómetro 1, pasando el ejido Fraustro, al tomar una curva a exceso de velocidad, su conductor perdió el control del volante, y luego de registra una salida de camino, la unidad volcó, quedando con los neumáticos hacía el cielo.

Quienes transitaban por el lugar, así como pobladores de ejidos aledaños, de inmediato acudieron a auxiliarlos, quienes se percataron de que los tripulantes se encontraban prensados, uno de ellos probablemente sin vida.

El accidente se reportó al Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar oficiales de la Policía Municipal, así como de la MARINA, además de paramédicos de Protección Civil Ramos Arizpe.

Tras valorar a los tripulantes, confirmaron que Obed ya no contaba con signos vitales; mientras que Griselda y Arturo presentaban lesiones de consideración, por lo que en código amarillo se trasladaron al Hospital General de Saltillo.

Asimismo, se cerró la circulación de la carretera, además de acordonarla, para dar paso a los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado a iniciar con las pesquisas así como recolección de indicios correspondientes.

Una vez que concluyeron, el cuerpo se liberó de entre los fierros retorcidos, y se trasladó al Semefo donde se le practicará la necropsia de ley y con ello determinar las causas exactas de su muerte; además, se espera que en breve acudan familiares a reclamar sus restos.