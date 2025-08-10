Un lesionado tras volcadura en el fraccionamiento Bosque Real de Gómez Palacio

Un joven resultó lesionado luego de que el vehículo que conducía sufrió una volcadura en la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente fue impactado por una camioneta que se dio a la fuga.

El accidente ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana de este domingo 10 de agosto del año en curso en el fraccionamiento Bosque Real.

La persona herida responde al nombre de Emilio de 20 años de edad, quien conducía un automóvil de la marca Nissan, línea Tiida, color blanco, modelo 2011, con placas de circulación del estado de Durango.

Dicha unidad fue impactada por una camioneta en uno de sus costados y posteriormente terminó sobre su toldo en medio del camellón.

Sobre la pick up responsable solo se informó que era de color gris, se desconocen mayores características ya que se dio a la fuga.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

El joven conducir del sedán presentó algunas lesiones por lo que recibió atención médica.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El vehículo siniestrado fue retirado del lugar con la ayuda de una grúa y depositado en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.

Así mismo, el afectado deberá interponer una denuncia al respecto para que se realice una investigación que permita dar con el presunto responsable.