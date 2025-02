Un hombre que lo dice todo: David Beckham protagoniza nueva campaña de Boss One Bodywear

Desde el mes de enero, David Beckham protagonizó la nueva campaña de ropa interior de BOSS, en la que la marca lanza su colección BOSS ONE Bodywear, dirigida por el legendario dúo de fotógrafos de moda Mert y Marcus.

“La llegada de la colección BOSS ONE Bodywear marca otro hito y un nuevo capítulo en nuestra colaboración estratégica a largo plazo con David Beckham. Esto también es un testimonio de nuestra conjunta dedicación al estilo y la excelencia. El bodywear es un grupo de productos icónico y, con esta campaña, nuestro objetivo es inspirar más que nunca a clientes y fans de la marca alrededor del mundo", afirma Daniel Grieder, CEO de HUGO BOSS.

La colección BOSS ONE Bodywear se compone de elementos esenciales de ropa interior masculina de primera calidad, que incluyen trunks, briefs, camisetas sin mangas y camisetas en tonos minimalistas blanco y negro. Confeccionada en una mezcla de algodón y elastano que se ajusta a la figura; la selección ofrece una completa comodidad y confianza durante todo el día.

La campaña, diseñada por la agencia Team Laird, observa a Mert y Marcus aplicar su estilo cinematográfico distintivo en sorprendentes videos e imágenes fijas de Beckham, a quien vemos detenerse en un automóvil deportivo clásico y entrar a su piso de apartamento de la ciudad de Nueva York.

En la pantalla, Beckham invita al espectador a ver que regresa a casa al ritmo palpitante del himno "In the Air Tonight" cuando un elemento sorpresa y atrevido revela a Beckham con su nuevo BOSS ONE Bodywear negro.

"Una vez dije que mis días como modelo de bodywear habían llegado a su fin, pero cuando BOSS compartió su ambición por la gama y trajo a mis buenos amigos Mert y Marcus para fotografiar la campaña con sus brillantes ideas creativas, simplemente no pude negarme", dijo David Beckham. "La nueva colección de BOSS One está muy bien hecha. Estoy orgulloso de apoyar a BOSS en nuestra colaboración estratégica a largo plazo con esta campaña".

Para complementar la aparición de Beckham en la campaña BOSS ONE Bodywear, BOSS lanzó oficialmente BOSS ONE Bodywear en un evento exclusivo el pasado 30 de enero de 2025 en Lightroom en Kings Cross, Londres.

El evento, celebrado en el impresionante espacio de exposición subterráneo Lightroom, presentó la campaña BOSS ONE Bodywear a los asistentes en pantallas 360°. A lo largo de la noche, inmersivos y llamativos espectáculos de luces llenaron el espacio, dando la bienvenida a los invitados, creando expectación por la proyección de la película de la campaña y, más tarde, tentando a todos para subir a la pista de baile. Los Golden Martinis elaborados por la marca de ginebra de lujo Seventy One y las actuaciones de los DJ Mark Ronson y Honey Dijon completaron una noche espectacular.

El lanzamiento de BOSS ONE Bodywear ha sido seguido por una campaña de marketing de 360 grados en la cual por primera vez en la marca BOSS, Beckham impresionará al público dentro de salas de cine y en directamente en casa, apareciendo en los clips de la campaña BOSS ONE Bodywear dentro de la pantalla grande y en plataformas de streaming como Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Paramount Plus y Sky TV.

Las imágenes de más grande formato de Beckham en sus BOSS ONE aparecerán en vallas publicitarias y en ubicaciones seleccionadas de mayor tráfico de las ciudades más relevantes, así como en tiendas BOSS y grandes almacenes de todo el mundo. En las redes sociales, la campaña BOSS ONE Bodywear mostrará a cerca de 100 talentos del momento mostrar sus BOSS ONE dentro de las varias plataformas. También un debut para la marca: las máquinas expendedoras de ropa BOSS ONE se colocarán en ubicaciones clave en Europa y Estados Unidos, vendiendo productos estrella de la colección de una manera divertida e interactiva. Además, aparecerán más de 100 pop-ups dedicados en tiendas premium de todo el mundo, con la primera entrega completa de BOSS ONE Bodywear.

La colección BOSS ONE Bodywear ya está disponible en su tienda en línea: boss.com, así como en tiendas departamentales como Cimaco desde el 1° de febrero.

Acerca de BOSS y HUGO BOSS:

BOSS está hecho para personas audaces y autodeterminadas que viven la vida bajo sus propios términos, con pasión, estilo y propósito. Las colecciones ofrecen diseños dinámicos y modernos para aquellos que aceptan quiénes son plenamente y sin complejos: como su propio BOSS. La sastrería, los trajes de alto rendimiento, la ropa informal, el denim, el athleisure y los accesorios de la marca satisfacen las necesidades de estilo del consumidor exigente. Las fragancias, gafas, relojes y ropa para niños con licencia completan la marca. El mundo de BOSS se puede experimentar en más de 489 tiendas propias en todo el mundo. BOSS es la marca principal de HUGO BOSS, una de las empresas líderes posicionadas en el segmento premium del mercado mundial de la confección. El grupo ofrece colecciones en 131 países en alrededor de 7.800 puntos de venta y online en 73 países a través de hugoboss.com. Con aproximadamente 19.000 empleados en todo el mundo, la empresa, con sede en Metzingen (Alemania), registró unas ventas de 4.200 millones de euros en el año fiscal 2023.