Un gran éxito el 'Bombero Challenge 2025' en Torreón

La explanada de la Plaza Mayor de Torreón fue escenario este sábado del “Bombero Challenge 2025”, un evento que logró reunir a brigadistas y cuerpos de rescate de distintos municipios de Coahuila y Durango, quienes se dieron cita para poner a prueba sus destrezas, resistencia y habilidades en una competencia que dejó ver el profesionalismo y la entrega de quienes día a día arriesgan la vida para salvaguardar a la ciudadanía.

Organizado por el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el reto dio inicio a las 09:00 horas con la participación de 18 equipos que se enfrentaron a un exigente circuito de pruebas diseñadas para simular las condiciones a las que se enfrentan en un siniestro real. De acuerdo con Jorge Luis Juárez Llanas, director de la corporación, el objetivo principal fue que las brigadas pudieran demostrar su preparación en materia de protección civil y rescate, pero sobre todo fomentar la convivencia y el compañerismo entre compañeros de distintas regiones, con quienes en algún momento podrían coincidir en situaciones de emergencia.

Entre las pruebas que conformaron la competencia destacaron la de forzar una puerta trabada, recorrer un camino en zigzag, atravesar espacios confinados, rodar una llanta de 65 kilos a lo largo de 20 metros, desplazar un maniquí de 100 kilos de peso, mover un durmiente, brincar una barda de 1.5 metros, subir y descender andamios, además de jalar una cuerda con un peso de hasta 30 kilos. Todo ello fue ejecutado mientras portaban el traje completo de bombero, con equipo de respiración autónoma, lo que representó un peso adicional de aproximadamente 25 kilos, incrementando el nivel de exigencia en cada etapa.

Al final del circuito, los jueces calificaron el tiempo, la técnica y la preparación de cada brigada, resultando ganadores en primer lugar los Bomberos del Aeropuerto de Torreón, quienes registraron un tiempo de 2 minutos con 43 segundos; en segundo lugar se colocó el equipo denominado “Los Peligrosos”, integrado por elementos de Bomberos Torreón de la estación Colón, con un tiempo de 3 minutos y 28 segundos; mientras que el tercer sitio correspondió a la Brigada de la empresa Peñoles.

Juárez Llanas destacó la excelente respuesta a este reto, realizado en el marco de la conmemoración del Día del Bombero, que se celebrará el próximo 22 de agosto, y subrayó que este tipo de competencias fortalecen la preparación de las brigadas y refuerzan los lazos de compañerismo y aprendizaje mutuo. Al concluir el evento, se llevó a cabo la entrega de premios y reconocimientos a los tres primeros lugares, donde el director de Protección Civil y Bomberos felicitó a los participantes en nombre del alcalde Román Alberto Cepeda González, reiterando la invitación a seguir sumándose a estas actividades que, más allá de la competencia, enaltecen la noble labor de los bomberos y brigadistas.