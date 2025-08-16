Policiaca Policiaca accidentes viales Narcomenudeo ROBOS HOMICIDIOS

Bombero Challenge 2025

Un gran éxito el 'Bombero Challenge 2025' en Torreón

Un gran éxito el 'Bombero Challenge 2025' en Torreón

Un gran éxito el 'Bombero Challenge 2025' en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

La explanada de la Plaza Mayor de Torreón fue escenario este sábado del “Bombero Challenge 2025”, un evento que logró reunir a brigadistas y cuerpos de rescate de distintos municipios de Coahuila y Durango, quienes se dieron cita para poner a prueba sus destrezas, resistencia y habilidades en una competencia que dejó ver el profesionalismo y la entrega de quienes día a día arriesgan la vida para salvaguardar a la ciudadanía.

Organizado por el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el reto dio inicio a las 09:00 horas con la participación de 18 equipos que se enfrentaron a un exigente circuito de pruebas diseñadas para simular las condiciones a las que se enfrentan en un siniestro real. De acuerdo con Jorge Luis Juárez Llanas, director de la corporación, el objetivo principal fue que las brigadas pudieran demostrar su preparación en materia de protección civil y rescate, pero sobre todo fomentar la convivencia y el compañerismo entre compañeros de distintas regiones, con quienes en algún momento podrían coincidir en situaciones de emergencia.

Entre las pruebas que conformaron la competencia destacaron la de forzar una puerta trabada, recorrer un camino en zigzag, atravesar espacios confinados, rodar una llanta de 65 kilos a lo largo de 20 metros, desplazar un maniquí de 100 kilos de peso, mover un durmiente, brincar una barda de 1.5 metros, subir y descender andamios, además de jalar una cuerda con un peso de hasta 30 kilos. Todo ello fue ejecutado mientras portaban el traje completo de bombero, con equipo de respiración autónoma, lo que representó un peso adicional de aproximadamente 25 kilos, incrementando el nivel de exigencia en cada etapa.

Al final del circuito, los jueces calificaron el tiempo, la técnica y la preparación de cada brigada, resultando ganadores en primer lugar los Bomberos del Aeropuerto de Torreón, quienes registraron un tiempo de 2 minutos con 43 segundos; en segundo lugar se colocó el equipo denominado “Los Peligrosos”, integrado por elementos de Bomberos Torreón de la estación Colón, con un tiempo de 3 minutos y 28 segundos; mientras que el tercer sitio correspondió a la Brigada de la empresa Peñoles.

Juárez Llanas destacó la excelente respuesta a este reto, realizado en el marco de la conmemoración del Día del Bombero, que se celebrará el próximo 22 de agosto, y subrayó que este tipo de competencias fortalecen la preparación de las brigadas y refuerzan los lazos de compañerismo y aprendizaje mutuo. Al concluir el evento, se llevó a cabo la entrega de premios y reconocimientos a los tres primeros lugares, donde el director de Protección Civil y Bomberos felicitó a los participantes en nombre del alcalde Román Alberto Cepeda González, reiterando la invitación a seguir sumándose a estas actividades que, más allá de la competencia, enaltecen la noble labor de los bomberos y brigadistas.







               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Bombero Challenge 2025

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Un gran éxito el 'Bombero Challenge 2025' en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406964

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx