Un fracaso absoluto, elección del Poder Judicial: rector de La Salle Laguna

El rector de la Universidad La Salle Laguna, Juan Roberto López González , consideró que el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, es "un fracaso absoluto", que va a traer consecuencias sumamente graves para el país y que no se corregirán en la siguiente generación.

"El que se haya presentado un 13 por ciento (de participación ciudadana) se presentó, más no significa que el 13 por ciento avaló este resultado, veremos qué nos dicen cuando nos presenten los anulados y va a resultar un porcentaje muy bajo, ¿por qué?, porque la inmensa mayoría de los mexicanos aún sin tener una capacidad muy grande para resolver esas galimatías de las boletas, o aún teniéndolo, reprobaron con su inasistencia o con su anulación del voto este cambio", declaró.

Agregó que el sistema educativo mexicano es tan malo, que no permite crear ciudadanos bien formados que obliguen a los partidos políticos a ser mejores. "Al no haber ciudadanos, se sienten con la libertad de hacer lo que se les de la gana, incluido mentir, ser corruptos, ser demagogos, en fin, todo lo que en realidad son. No quiero decir que no haya ciudadanos dentro de los partidos políticos y el gobierno muy respetables, pero en conjunto no lo es", dijo.

Elección local

En lo que respecta al Proceso Electoral Local de Durango, el rector destacó que en el periodo de campañas electorales, las personas candidatas que representaron a los distintos partidos políticos a la alcaldía de Gómez Palacio, no ofrecieron soluciones, sino demagogia.

"Nadie va a pavimentar todas las calles del municipio, nadie, no nos dicen cómo lograrían hacer realidad lo que están prometiendo, Yo creo que ahora, entramos a la siguiente etapa y es donde nuestras instituciones lasallistas quieren ser muy fuertes, a exigirle a los que hayan ganado, del partido que sea, pero que seamos una sociedad cítrica que no permita que manipulen borregos sino que les estemos reclamando todos los días cómo están gobernando, esa es la tarea a partir de antier para nuestra preparatoria y nuestra Universidad, estar creando gente con el valor, la preparación, para reclamar los derechos que tienen", finalizó.