Paul Stanley confiesa ser un 'adicto al trabajo'

Paul Stanley no para de trabajar. Sin duda, vive un gran momento profesional, pero también personal, pues el año pasado se convirtió en padre de la bebé Victoria, producto de su relación con Joely Bernat. Así que, ¿qué más le puede pedir a la vida?

"Uno tiene que tener la mente ocupada, si no se vuelve uno ocioso. Aquí andamos haciendo de todo, facturando y es que, pues hay que comprar pañales también.

" Ahora que me convertí en padre, dejas de pensar en ti , se te quita ese ego de pensar solo en ti . El ritmo de la vida cambia cuando llega a tu vida ese ser especial (Un hijo) que te motiva a ser mejor persona", comentó vía telefónica a El Siglo de Torreón.

El hijo del fallecido Paco Stanley, a quien recuerda en todo momento, charló con este diario a propósito de su programa, Lo tomas o lo dejas, que recién inició transmisiones de lunes a viernes a las 15:30 horas por Las Estrellas.

"Estoy encantado con este programa y agradecido con la gente que lo está viendo. La respuesta de la audiencia ha sido muy satisfactoria. Gracias, en verdad.

Reconoció que cuando ya se iba a estrenar la primera emisión, él se encontraba muy nervioso, pues no sabía qué pasaría.

En Lo tomas o lo dejas, según platicó el conductor, un desconocido podrá obtener un reconocimiento de hasta 100 mil dólares; 24 individuos recibirán un maletín y solo uno, elegido al azar, podrá intentar obtener el premio final.

"Cuenta con una dinámica muy sencilla, no tiene tanta fórmula. Se trata de pensar en la suerte, en lo que viene. Un total de 24 personas (Elegidas en toda Latinoamérica) abren 24 maletines y su deseo es ganar 100 mil dólares.

"Para ello tienen que ir descubriendo el contenido de cada uno de los maletines, en los cuales puede haber desde 10 centavos de dólar hasta los 100 mil. Dentro del programa tenemos un concepto llamado 'La banquera', que les ha hecho tentadoras ofertas para que acepten tomar la suma que les ofrecen y abandonen el juego. Si el participante acepta la oferta, se van abriendo el resto de los maletines", detalló.

Apuntó el entrevistado que se ha vuelto un plus las razones que los participantes tienen para ganarse el dinero.

"Eso también le ha dado sazón al programa, ya que hemos sabido por qué cada persona desea quedarse con ese dinero. Hay historias emotivas. Luego, como conductor, me involucro bastante en sus motivos y pienso, ' ya llevate ese dinero aunque no sean los 100 mil dólares porque lo necesitas'", expresó.

Por otro lado, Stanley mencionó que el horario que le tocó a Lo tomas o lo dejas, ha quedado perfecto por su contenido.

"Es la hora de la comida, de estar en familia. Y luego pues ya desde la casa, las personas se están involucrando en las decisiones de las personas, algo que hemos comprobado en las redes sociales. Es un programa para toda la familia", contó y añadió de qué manera llegó a su vida tal proyecto.