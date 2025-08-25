Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Mantenimiento vial Bomberos Extorsiones

Lerdo

Última semana de descuento en Impuesto Predial

DIANA GONZÁLEZ

El Gobierno Municipal de Lerdo, a través del departamento de Ingresos informó que esta será la última semana para aprovechar el subsidio del Impuesto Predial e infracciones de tránsito.

Del lunes 25 al viernes 29 de agosto, la ciudadanía podrá acudir a las cajas de Predial, Presidencia Municipal, módulos multipago del Bulevar Las Cruces, y del Centro Operativo de Vialidad – Seguridad para pagar su predial y obtener un 100 por ciento de descuento en multas y recargos de este impuesto, así como el 50 por ciento en rezagos.

Este subsidio es únicamente válido para inmuebles registrados a nombre de personas físicas y que sean de uso doméstico, y es el titular quien debe acudir a realizar su pago.

En cuanto a multas de tránsito, se otorgará el 50 por ciento de descuento en infracciones rezagadas que daten del primero de agosto del 2025 hacia atrás, incluidos los conceptos de arrastre de automóvil y estancia en el corralón. Para las infracciones derivadas por concepto de alcohol o relacionadas con el mismo NO aplicará este subsidio.

La iniciativa fue aprobada por el Cabildo el 14 de agosto en la sesión ordinaria de cabildo acta número 133, para otorgar el subsidio durante la segunda mitad del mes de agosto en apoyo a la economía de las familias lerdenses.


               
               


               

               
               

               
               
               
Última semana de descuento en Impuesto Predial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx