Última etapa del proceso de entrega-recepción en Lerdo

La Contraloría Municipal de Lerdo, en coordinación con el equipo de recepción de la Presidenta Municipal electa, Susy Torrecillas, informó que el proceso de entrega – recepción se encuentra en un avance del 85 por ciento, por lo que durante esta semana se intensificarán los trabajos para concluir en tiempo y forma.

El contralor municipal, Alonzo Villalobos de la Cruz, destacó que este procedimiento ha garantizado transparencia en lo relacionado con equipo, inmobiliario, cuentas públicas y el trabajo realizado durante la administración 2022 – 2025, encabezada por el alcalde, Homero Martínez Cabrera.

Asimismo, reconoció la coordinación con el equipo receptor de la presidenta electa, Susy Torrecillas Salazar, en la persona de Laura Cristina Meraz, Coordinadora General del Comité de Recepción, lo que ha permitido dar puntual seguimiento a cada dependencia municipal.

Durante esta semana se estarán concluyendo los trámites en las últimas áreas pendientes, entre ellas el DIF, Sapal, Tesorería y Obras Públicas.