Twice anuncia colaboración con Sanrio, ¡Conoce a los personajes!

El icónico grupo de K-pop TWICE ha anunciado una emocionante colaboración con Sanrio, la famosa compañía japonesa responsable de personajes entrañables como Hello Kitty, Kuromi, My Melody y Cinnamoroll.

A través de un comunicado oficial en TWICE Japan, se dio a conocer que cada una de las integrantes del grupo seleccionará un personaje de Sanrio para crear algo único en conjunto. Esta colaboración forma parte del esperado proyecto TWICE LOVELYS, una iniciativa que promete generar gran entusiasmo entre los fans.

En las últimas horas, se han revelado nuevos detalles sobre esta esperada colaboración. Cada integrante de TWICE tiene su propio personaje de Lovelys y ellas han seleccionado a uno de los icónicos personajes de Sanrio que mejor se 'acomode' a su estilo y personalidad. Este proceso de selección, realizado por las mismas integrantes, promete una combinación única que emocionará aún más a sus seguidores.

Lovelys x Sanrio

NAVELY×POCHACCO

JEONGVELY×KEROKEROKEROPPI

MOVELY×MY MELODY

SAVELY×COROCOROKURIRIN

JIVELY×CINNAMOROLL

MIVELY×KUROMI

Y finalmente, dieron a conocer la tercera combinación que ONCE podrá disfrutar

DAVELY×COGIMYUN CHAENGVELY×HELLO KITTYTZUVELY×LITTLE TWIN STARS

Las integrantes de Twice y su Lovelys

Los Lovelys son adorables y coloridos sprites que personifican a las integrantes de TWICE. Hicieron su primera aparición en el video musical de "BDZ" y, desde entonces, han conquistado los corazones de los fans. Estos pequeños seres, conocidos como los "Encantadores", habitan en un mundo lleno de amor y magia, reflejando la energía positiva que transmite el grupo.

Navely - NayeonJeongvely - JeongyeonMovely - MomoSavely - SanaJively - JihyoMively - MinaDavely - DahyunChaengvely - ChaeyoungTzuvely - Tzuyu