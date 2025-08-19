Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

Turismo global y oportunidades locales: Torreón se suma a las nuevas tendencias

FABIOLA P. CANEDO

El turismo ya no es lo que era. Hoy, viajar significa mucho más que visitar lugares: es una forma de reconectar, de sanar, de descubrir el mundo con nuevos ojos. Las nuevas generaciones están trazando un camino distinto, uno que privilegia el bienestar, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.

Desde destinos de aventura hasta retiros de salud, el mapa turístico global se transforma. Y Torreón está listo para ser parte de esta evolución.

Natalia Hoyos Guerrero, directora de Turismo en Torreón, señaló que el turismo de bienestar es una de las tendencias más poderosas del momento.

“La gente cada vez se cuida más. Las nuevas generaciones tienen este deseo de conocer, de buscar el ecoturismo para conectar con la tierra”, afirmó.

En este escenario, Jimulco se alza como un tesoro natural. Esta zona protegida, con sus paisajes imponentes y su biodiversidad única, ofrece experiencias que van más allá del viaje, son vivencias que nutren el cuerpo y el alma.


“Hay mucho de dónde cortar, siempre respetando la sustentabilidad. Es fundamental colaborar con otras dependencias, con la sociedad civil, para proteger nuestra zona, pero también darla a conocer, aprovecharla y vivirla”, añadió.


Además del ecoturismo, Torreón tiene una oportunidad importante en el ámbito del turismo médico. La directora explicó que se está trabajando en conjunto con organismos empresariales y con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) para explorar cómo implementar esta vertiente de manera estructurada.


“Estamos empapándonos más del tema para saber cómo integrarlo a una estrategia bien armada y bien hecha”, dijo.


El verano trajo consigo una excelente temporada turística para la ciudad. Según datos de la OCV, la ocupación hotelera fue muy positiva, con una alta cantidad de cuartos noche registrados. Eventos como el Rally Coahuila 1000 posicionaron a Torreón como un destino de adrenalina y aventura, atrayendo visitantes de todo el país.


“Este tipo de eventos nos sigue poniendo en los ojos del norte del país y del país entero. Se estima que alrededor de un millón de visitantes llegaron a la ciudad durante el verano”, comentó Hoyos Guerrero.


Aunque el regreso a clases marca una ligera disminución en el flujo turístico, Torreón ya se prepara para los próximos eventos: los puentes vacacionales, las fiestas de la ciudad y la esperada feria. La meta es mantener el dinamismo turístico y seguir posicionando a Torreón como un destino atractivo, diverso y en sintonía con las tendencias globales.


               
               


               

               
               

               
               
               
