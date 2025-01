Tuca Ferretti explota ante inminente salida de Martín Anselmi: ‘Escupen en el plato…’ | VIDEO

Martín Anselmi está en el ojo de la polémica, ¿Su salida de Cruz Azul será realidad?

Martín Anselmi estaría viviendo sus últimos momentos en la Noria, pues el entrenador argentino apunta a Portugal como su nuevo destino futbolístico, país en el que estaría entrenando al Porto, diversos reportes aseguran que el técnico ya aceptó la propuesta recibida.

Aunado a esto, también se dio a conocer que Anselmi no dirigiría a Cruz Azul en su siguiente jornada contra el Puebla, partido programado para el sábado 25 de enero, esto debido a que viajaría el 23 y 24 de enero a Portugal para cerrar el trato con el Porto.

Además de su entrenador, reportaron que el club luso estaría interesado en llevarse también a Kevin Mier, Carlos Rodríguez y Érik Lira, por lo que los siguientes días serán vitales para el destino de la Máquina.

Tuca Ferretti se le va con todo a Martín Anselmi

Aficionados de Cruz Azul exclamaron que se sintieron traicionados por la decisión que habría tomado Anselmi e incluso compararon su situación de salida con la de Fernando Gago, el cual partió de Chivas con rumbo a Boca Juniors de manera muy polémica.

Un analista que reprobó completamente lo hecho por el argentino fue Ricardo "Tuca" Ferretti, quien empezó diciendo lo siguiente.

"Por esto nos ven la cara, de veras, ¿Por qué escupen en el plato que nosotros les damos de comer?, y decimos no pasa nada, ¿Por qué no puedes llegar y decir 'oye... mi contrato termina tal fecha, yo di mi palabra, firmé un contrato'?, ¿Dónde está car**o esto?"

Ferretti asegura que lo que se firma, se cumple

De igual manera, el ex técnico continuó cuestionando a Martín Anselmi y lamentó que no haya cumplido con su contrato, asegurando que su "palabra" no existe.

"¿Ya no existe una palabra de hombre? ¿O estoy caducado yo... con 70 años?, pues está bien, voy a seguir caducado pero con palabra de hombre, ¡Lo que yo firmo y lo que yo hablo, yo lo sostengo!"

Ferretti, quien lucía molesto e incluso dio un golpe a la mesa de análisis, cerró su argumento entre un silencio ensordecedor, incluso, usuarios le aplaudieron en redes sociales por "decir la verdad".