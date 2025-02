Tuberculosis: Aumenta incidencia de casos en Estados Unidos, ¿Qué se sabe?

En el estado de Kansas (Estados Unidos) trabajadores de la salud están combatiendo uno de los brotes de tuberculosis más grandes del mundo.

Hasta el 31 de enero, más de 60 personas eran pacientes activos y 79 eran casos latentes solo en la zona metropolitana de Kansas City, hogar de unos 2.2 millones de personas.

El Departamento de Salud ha detectado a unos 384 casos en sus distintas etapas, desde pruebas, diagnóstico y tratamiento. Con dos pacientes fallecidos, las autoridades sanitarias no han revelado de dónde surgió y si un tipo de tuberculosis resistente a tratamientos estaría involucrada.

Mientras tanto, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos enviaron expertos, pero suspendieron toda comunicación con los medios de comunicación, incluso con la revista médica especializada The Lancet.

Expertos consultados por The Lancet plantearon que los brotes de tuberculosis reflejan las condiciones sociales, ya que si bien cualquier persona puede contagiarse, son los grupos minoritarios como personas inmunodeprimidas, extranjeros, minorías raciales y personas sin techo quienes tienen mayor riesgo de infectarse.

La investigación señala que hasta antes de la pandemia de covid-19, los casos de tuberculosis habían estado disminuyendo de forma continua durante casi 30 años, pero a partir de 2020 volvieron a elevarse, presentándose en 2023 el mayor incremento, registrando todo Estados Unidos más de 9 mil 600 casos.

Ese año, la población indígena representó el 86 por ciento de los casos. Mientras tanto, en el país se ha visto una disminución en el abasto de medicamentos contra la enfermedad. Incluso ese mismo 2023, la tuberculosis volvió a ocupar el primer lugar a nivel mundial como la infección más mortal, al cobrar más de un millón de vidas.

Para agravar la situación de millones de migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump está buscando la forma catalogar que podrían traer enfermedades como sarampión y tuberculosis al país , de forma que puedan ser rechazados u obligándolos a esconder su enfermedad en caso de estar ya en el país y aumentando el riesgo de que se agrave o la contagien a otros en lugar de acudir a un centro médico para recibir tratamiento.

Esta política fue implementada durante su primera administración en la pandemia para rechazar a los migrantes que buscaban asilo en las fronteras de Estados Unidos.

¿Qué es la tuberculosis y cómo se cura?

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que ataca los pulmones, pero también puede dañar riñones, la columna vertebral y el cerebro.

Las bacterias se propagan en el aire al toser, estornudar, hablar y cantar. Al quedar en el aire las partículas, estas se pueden respirar de forma que es posible contagiarse.

Las personas con más probabilidad de desarrollar la enfermedad son:

- Tienen VIH

- Tuvieron tuberculosis en los últimos 2 años

- Tienen otras enfermedades como diabetes

- Consumen alcohol o se inyectan drogas

- No tuvieron tratamiento correcto

- Menores de cinco años

- Adultos mayores

- Personas inmunodeprimidas

El tratamiento contra la tuberculosis es de largo plazo, teniendo las personas que tomar medicamentos durante seis meses a un año. En caso de ser una variante resistente, la toma de medicamentos puede extenderse por años bajo la supervisión médica.

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que la mayoría de las personas que tienen tuberculosis no se enferman, teniendo en cambio una infección latente que no presenta síntomas, no se puede transmitir a otros, si el sistema inmune se debilita podría activarse.

La tuberculosis como enfermedad puede presentarse semanas o años después de ser infectado. Una vez "encendida", sus síntomas generales son:

- Escalofríos y fiebre

- Sudores nocturnos

- Perder peso sin intentarlo

- Pérdida del apetito

- Debilidad o fatiga

En los pulmones la tuberculosis puede incluir:

- Tos que dura más de tres semanas

- Tos con sangre o esputo

- Dolor de pecho