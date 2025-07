¿Tú también creíste que volvía el Tsuru? Esta es la realidad

En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de rumores sobre el supuesto regreso del Nissan Tsuru con un modelo 2026.

Las imágenes mostraban un sedán moderno, con líneas deportivas y emblemas que evocaban al legendario auto japonés que marcó a varias generaciones en México.

Pero todo era una ilusión: las imágenes no son reales, fueron generadas por inteligencia artificial y no existe ninguna confirmación oficial de que Nissan planee revivir al Tsuru.

De hecho, al observar con detenimiento las fotos virales, los errores saltan a la vista: logotipos malformados, proporciones extrañas y un diseño que se parece más al MG5 chino, según indica Record que a cualquier sedán de la firma japonesa.

Algunos emblemas incluso están mal escritos o aparecen borrosos, errores comunes en las imágenes generadas por IA.

¿Por qué se dejaron de producir los Nissan Tsuru?

El Tsuru dejó de fabricarse en mayo de 2017, cuando México era el último país del mundo donde aún se vendía. Durante más de tres décadas, este sedán se ganó la confianza de millones por ser económico, confiable y fácil de mantener. Sin embargo, su ausencia total de elementos de seguridad lo convirtió en un riesgo para los conductores.

En 2016, Latin NCAP lo catalogó como uno de los vehículos más peligrosos de América Latina, al vincularlo con más de 4,000 muertes entre 2007 y 2012. No tenía frenos ABS, bolsas de aire ni estructuras resistentes a impactos. La normativa NOM-194, que exige elementos básicos de seguridad activa y pasiva, terminó por sacarlo del mercado.

Con más de 2.4 millones de unidades vendidas, el Tsuru fue taxi, patrulla, auto familiar y herramienta de trabajo. Su legado en México está asegurado, pero no tiene cabida en la industria actual, donde la seguridad y la sostenibilidad son prioridades.

Las imágenes del supuesto Tsuru 2026 no son filtraciones ni adelantos oficiales. Son simples creaciones digitales sin fundamento. Nissan no lo traerá de vuelta. No es posible encontrar información sobre el supuesto lanzamiento.