Donald Trump ordena despliegue federal en Washington D.C. 'ante plaga de criminales'

El presidente insiste en que la capital está “plagada de delitos” y promete mano dura contra menores infractores, a pesar de que las cifras oficiales muestran una disminución significativa en los índices de violencia

EFE

El presidente Donald Trump ha ordenado desde este viernes el despliegue de un número indeterminado de agentes federales en Washington D.C. para hacer frente a lo que él considera es una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva con los delitos.

El despliegue inició en las primeras horas del viernes y se da después de que Trump amenazara con tomar control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

"El presidente Trump ha ordenado el incremento de fuerzas federales para proteger a ciudadanos inocentes. Desde esta noche no hay un sitio seguro para los criminales violentos en DC", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Este jueves, durante un evento con militares en la Casa Blanca, Trump, que ha amenazado con desplegar a la Guardia Nacional y tomar el control de la policía de la ciudad, volvió a hablar del tema de la inseguridad en Washington: "DC es una ciudad maravillosa, pero ha estado plagada por crímenes violentos durante demasiado tiempo".

El mandatario ha vuelto a insistir en este tema después de que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) recibiera una paliza hace unos días.


La Fiscal General federal para el Distrito de Columbia, la expresentadora de la Fox Jeanine Pirro, dijo este jueves en rueda de prensa que Washington ha sido muy permisivo con los delitos penales y que acabará con las reducciones de pena y pedirá más mano dura contra los criminales jóvenes.


"Estamos viendo demasiado crimen cometido por personas de 14, 15,16 y 17 años y contra los que no podemos hacer nada. No se si han visto las imágenes, pero a los jóvenes se les protege y eso no va a pasar más. Necesitamos que paguen", indicó Pirro.


Según los datos de la Policía Metropolitana de DC, los crímenes violentos han caído un 26 % este año, mientras que hay un 12 % menos de homicidios y un 20 % menos de asaltos con armas.


Además, se ha producido una reducción de más del 30 % de los secuestros de vehículos, que estuvo en máximos en 2023 y son generalmente ejecutados por menores.


Este verano la alcaldía de Washington ha llegado a imponer toques de queda selectivos contra concentraciones de menores, para evitar altercados y problemas de seguridad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Donald Trump

               


