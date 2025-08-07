Trump anuncia aranceles del 100 % a chips

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 100% a los circuitos integrados de computadora, lo que probablemente provocará un aumento en el costo de los electrónicos, los automóviles, los electrodomésticos y otros bienes considerados esenciales para la era digital.

"Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores", declaró Trump en el Despacho Oval mientras se reunía con el director general de Apple, Tim Cook. "Pero si estás fabricando en Estados Unidos, no hay carga".

Efectuó el anuncio más de tres meses después de que Trump eximiera temporalmente a la mayoría de los productos electrónicos de los aranceles más onerosos de su gobierno.

El presidente republicano señaló que las empresas que fabrican chips de computadora en Estados Unidos estarían exentas del impuesto de importación. Durante la pandemia de COVID-19, una escasez de circuitos integrados de cómputo provocó un aumento en el precio de los automóviles y contribuyó a un incremento general de la inflación.

Los inversores parecieron interpretar las posibles exenciones de aranceles como algo positivo para Apple y otras grandes empresas tecnológicas. El sector ha estado haciendo enormes compromisos financieros para fabricar más chips y otros componentes en Estados Unidos.

Las grandes compañías de tecnología ya han hecho compromisos colectivos para invertir aproximadamente 1.5 billones de dólares en Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.