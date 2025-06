Tribunal de Menores Infractores ofrece charla en el CBTIS 4 de Lerdo

Porque la mayor incidencia delictiva se da en la preparatoria, así como la mayor deserción y el primer contacto con el alcohol y las drogas, el Tribunal de Menores Infractores del Poder Judicial de Durango, mantiene accesiones preventivas enfocadas especialmente a este nivel escolar.

Tan solo este lunes se llevó hasta el CBTis 4 de ciudad Lerdo, la charla “Juez en tu Escuela”, en donde participaron cientos de alumnos tanto del turno matutito como el vespertino y la cual estuvo a cargo de Álvaro Rodríguez Alcalá, magistrado presidente del Tribunal para menores infractores.

El magistrado recordó que fue en el 2023 que arrancaron estas acciones preventivas que han tenido un efecto positivo no solo en estudiantes, sino también en los maestros y padres de familia.

“Muchas de las veces las problemáticas que atraviesan los adolescentes es la falta de límites, la falta de figura de autoridad y para muchos padres pareciera esto absurdo, pero no saben educar a sus hijos, en ocasiones no tienen herramientas, no fueron educados para ello en su contexto, y pues nosotros podemos tener una alternativa, son recomendaciones, desde luego sugerencias de cómo mantener una sana crianza, una crianza positiva”, detalló el magistrado.