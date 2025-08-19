Tribunal de Disciplina sustituye al Consejo de la Judicatura en Coahuila

Con la reconfiguración del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura desapareció y ahora será el Tribunal de Disciplina la instancia que se encargue de vigilar el desempeño de los servidores públicos y sancionar a quienes cometan faltas administrativas o actúen contrario a sus deberes.

El magistrado presidente del Poder Judicial en el estado, Miguel Mery Ayup dijo que actualmente se tienen unos 90 procesos disciplinarios abiertos en todo el estado, como respuesta a las quejas que presentaron los ciudadanos contra servidores públicos del ámbito judicial.

Indicó que estas quejas se derivan principalmente de situaciones en la que los servidores públicos no aplicaron la norma expresa, actuaron con parcialidad al resolver un juicio, dar un trato despectivo a alguna de las partes actuantes, entre otras razonas por la que un ciudadano puede inconformarse contra un funcionario.

Mery Ayup aclaró que estos casos corresponden a todo el estado y también tienen que ver con el trato o retraso en la celebración de audiencias, lo que también se debe a la falta del recurso humano necesario para desahogar la carga que se registra en los juzgados y tribunales.

Pese a ello, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia resaltó que los juzgadores de Coahuila tienen el 75 por ciento de percepción ciudadana a su favor, mientras que la media nacional es del 60 por ciento.

El Tribunal de Disciplina Judicial en el estado de Coahuila sustituirá al Consejo de la Judicatura y tendrá la función de vigilar el desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial estatal, además de establecer sanciones a aquellos que cometan faltas administrativas o infrinjan sus deberes, aplicando sanciones como amonestaciones, suspensiones, multas o inhabilitaciones, hasta la destitución en casos graves.

Ello, con el objetivo de objetivo es garantizar un desempeño profesional e intachable en la función judicial, formando jurisprudencia en materia disciplinaria.