Tribunal confirma juicio contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, deberá enfrentar juicio por el Caso Agronitrogenados, luego de que un Tribunal federal rechazara cancelar el proceso en su contra. La decisión fue tomada por unanimidad por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, quienes negaron el amparo solicitado por Lozoya.

El ex funcionario había pedido declarar prescrito el delito de lavado de dinero que se le imputa, sin embargo, el tribunal precisó que ese alegato corresponde a la audiencia de juicio y no a una demanda de garantías. “Hechos que, debe destacarse, no son materia de análisis en este recurso, por lo que no se afirma su existencia, en tanto que forman parte de lo que será materia de debate en la audiencia de juicio”, señala la resolución.

Con este fallo, el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte ya puede fijar la fecha de inicio del proceso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una condena de 15 años de prisión.

La acusación se centra en un presunto soborno de 3.4 millones de dólares recibido por Lozoya en 2012 de parte de Alonso Ancira. A cambio, Pemex habría adquirido en 2013 la planta de Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, a Altos Hornos de México (AHMSA), por 275 millones de dólares. Según la FGR, con parte de ese dinero Lozoya compró una residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, valuada en 38 millones de pesos.

El tribunal aclaró que no corresponde pronunciarse ahora sobre la prescripción del delito, es decir, si ya expiró o no el plazo de la FGR para ejercer la acción penal, pues ese aspecto deberá definirse en juicio.

Cabe recordar que Lozoya presentó la demanda de amparo el 16 de agosto de 2023 ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, lo que en su momento suspendió el inicio del juicio. Aunque dicho juzgado le negó la protección, el ex funcionario interpuso un recurso de revisión que finalmente fue desechado, quedando ahora a la espera de ser citado formalmente a juicio.