Triatlón por la Juventud 2025 reúne a más de 150 jóvenes en Cuatro Ciénegas

Con gran entusiasmo, más de 150 jóvenes participaron en el Triatlón por la Juventud 2025 en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, promoviendo activación física, convivencia y sana competencia en un entorno natural.

El evento inició temprano en la explanada de la Presidencia Municipal, donde los participantes se prepararon para recorrer las etapas que combinan ciclismo, carrera y natación, fomentando disciplina y diversión, informó el Ayuntamiento.

La primera fase consistió en ciclismo, recorriendo las principales calles del Pueblo Mágico, generando un ambiente lleno de energía y compañerismo entre los jóvenes provenientes de distintos municipios.

Posteriormente, los participantes enfrentaron la prueba de running, demostrando esfuerzo y constancia en cada paso, mientras fortalecían la integración social y compartían experiencias con otros competidores durante el recorrido.

Diversión y deporte en armonía con la naturaleza

El triatlón concluyó con natación en el Río Mezquites, ofreciendo un cierre refrescante y seguro, donde los jóvenes disfrutaron de la belleza natural y los paisajes característicos de Cuatro Ciénegas.

Más allá del esfuerzo físico, el evento destacó por fomentar amistad, integración y sana convivencia, permitiendo que los participantes estrecharan lazos y reforzaran la unión entre comunidades de la región.

El presidente municipal, Víctor Manuel Leija Vega, reconoció el trabajo de autoridades y organizadores, y destacó la importancia de estas actividades para fortalecer el desarrollo integral de la juventud cieneguense.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con las y los jóvenes, impulsando actividades que fomentan recreación, unión y sano esparcimiento, pilares fundamentales para su formación integral”, puntualizó el alcalde.

El Triatlón por la Juventud 2025 reafirmó a Cuatro Ciénegas como un municipio que promueve el deporte como espacio de encuentro, orgullo comunitario y fortalecimiento de valores entre jóvenes.