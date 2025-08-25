Deportes US Open 2025 Liga MX Santos Laguna Apertura 2025 Boxeo profesional

Triatlón

Triatlón por la Juventud 2025 reúne a más de 150 jóvenes en Cuatro Ciénegas

Triatlón por la Juventud 2025 reúne a más de 150 jóvenes en Cuatro Ciénegas

Triatlón por la Juventud 2025 reúne a más de 150 jóvenes en Cuatro Ciénegas

SERGIO RODRÍGUEZ

Con gran entusiasmo, más de 150 jóvenes participaron en el Triatlón por la Juventud 2025 en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, promoviendo activación física, convivencia y sana competencia en un entorno natural.

El evento inició temprano en la explanada de la Presidencia Municipal, donde los participantes se prepararon para recorrer las etapas que combinan ciclismo, carrera y natación, fomentando disciplina y diversión, informó el Ayuntamiento.

La primera fase consistió en ciclismo, recorriendo las principales calles del Pueblo Mágico, generando un ambiente lleno de energía y compañerismo entre los jóvenes provenientes de distintos municipios.

Posteriormente, los participantes enfrentaron la prueba de running, demostrando esfuerzo y constancia en cada paso, mientras fortalecían la integración social y compartían experiencias con otros competidores durante el recorrido.

Diversión y deporte en armonía con la naturaleza


El triatlón concluyó con natación en el Río Mezquites, ofreciendo un cierre refrescante y seguro, donde los jóvenes disfrutaron de la belleza natural y los paisajes característicos de Cuatro Ciénegas.


Más allá del esfuerzo físico, el evento destacó por fomentar amistad, integración y sana convivencia, permitiendo que los participantes estrecharan lazos y reforzaran la unión entre comunidades de la región.


El presidente municipal, Víctor Manuel Leija Vega, reconoció el trabajo de autoridades y organizadores, y destacó la importancia de estas actividades para fortalecer el desarrollo integral de la juventud cieneguense.


“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con las y los jóvenes, impulsando actividades que fomentan recreación, unión y sano esparcimiento, pilares fundamentales para su formación integral”, puntualizó el alcalde.


El Triatlón por la Juventud 2025 reafirmó a Cuatro Ciénegas como un municipio que promueve el deporte como espacio de encuentro, orgullo comunitario y fortalecimiento de valores entre jóvenes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Triatlón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Triatlón por la Juventud 2025 reúne a más de 150 jóvenes en Cuatro Ciénegas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409129

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx