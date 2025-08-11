Tres accidentes en moto dejan heridos en distintos puntos de Torreón

Policiaca Policiaca Fallecimientos Accidentes viales Agresiones Detenidos

En menos de 12 horas, las autoridades de Torreón atendieron tres incidentes viales relacionados con motocicletas, que dejaron como saldo varias personas lesionadas y daños materiales.

La noche del domingo, alrededor de las 22:30 horas, se reportó al sistema de emergencias 911 un choque entre dos motocicletas en el interior del Ejido La Palma.

Al arribar elementos de Tránsito y Vialidad, solo localizaron a uno de los conductores, identificado como Rafael de Jesús, de 28 años, quien era trasladado en un taxi hacia la clínica número 16 del IMSS.

Los oficiales escoltaron la unidad hasta la salida del ejido, donde una ambulancia de la Cruz Roja (unidad 297) recibió al lesionado y lo llevó al hospital.



La madre del joven, María de Jesús, de 51 años, informó que su hijo portaba casco al momento del percance.


Más tarde, durante la madrugada del lunes, a las 05:20 horas, personal de Tránsito y Policía Municipal acudieron a la avenida Saltillo 400 y calle De los Calvos por un reporte de accidente con heridos.


En el lugar se encontró una motocicleta abandonada en medio de la vía. De acuerdo con las cámaras de vigilancia del C2, dos motocicletas colisionaron, pero uno de los vehículos se retiró del sitio con sus tripulantes aparentemente lesionados, sin que se lograra conocer su paradero.


Así mismo, a las 12:15 horas, en el cruce de la calle Lirios y Central, en la colonia Torreón Jardín, se registró el derrape de una motocicleta Italika FT150, color negro con verde, sin placas ni seguro.




El conductor, identificado como Cristian Fernando, de 39 años, resultó con un esguince en el pie izquierdo. Fue atendido por personal de la Cruz Roja, pero rechazó el traslado a un hospital.


De acuerdo con el parte vial, el accidente se debió presuntamente al exceso de velocidad; el motociclista portaba casco al momento del incidente.


Autoridades reiteraron el llamado a los conductores de motocicletas para respetar los límites de velocidad y portar el equipo de seguridad adecuado, a fin de prevenir lesiones graves en caso de accidente.


               
               


               

               
               

               
               
               
