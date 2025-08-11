Policiaca Saltillo Gómez Palacio Fallecimientos Accidentes viales Policiaca

Gómez Palacio

Tren impacta a automóvil que quiso ganarle el paso en Gómez Palacio

Tren impacta a automóvil que quiso ganarle el paso en Gómez Palacio

Tren impacta a automóvil que quiso ganarle el paso en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este lunes se registró un aparatoso accidente en el municipio de Gómez Palacio, Durango, luego de que un automóvil particular fuera impactado por una máquina de ferrocarril en un cruce ferroviario de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 15:45 horas sobre la avenida Nacional, en su intersección con la calle Pedro Anaya. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Chevrolet Malibú, color beige, conducido por Jorge, de 31 años de edad, se desplazaba de oriente a poniente por la citada vialidad cuando, al llegar al cruce de las vías, presuntamente no respetó el paso del tren que circulaba en ese momento.

La unidad ferroviaria, de color verde con rojo y operada por Rodolfo, de 48 años, impactó violentamente el costado lateral izquierdo del automóvil, proyectándolo varios metros hasta derribar una señal de alto instalada en la zona.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar arribaron elementos de Tránsito y Vialidad, así como peritos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se encargaron de coordinar las diligencias y levantar el peritaje correspondiente.


También acudieron al sitio paramédicos de la Cruz Roja y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Gómez Palacio, quienes brindaron atención al conductor del Malibú. Afortunadamente, las lesiones que presentó no ameritaron su traslado a un hospital.


El vehículo siniestrado fue remolcado por una grúa y trasladado al corralón municipal, en tanto se deslindan responsabilidades.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Tren impacta a automóvil que quiso ganarle el paso en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405656

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx