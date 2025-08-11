Tren impacta a automóvil que quiso ganarle el paso en Gómez Palacio

La tarde de este lunes se registró un aparatoso accidente en el municipio de Gómez Palacio, Durango, luego de que un automóvil particular fuera impactado por una máquina de ferrocarril en un cruce ferroviario de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 15:45 horas sobre la avenida Nacional, en su intersección con la calle Pedro Anaya. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Chevrolet Malibú, color beige, conducido por Jorge, de 31 años de edad, se desplazaba de oriente a poniente por la citada vialidad cuando, al llegar al cruce de las vías, presuntamente no respetó el paso del tren que circulaba en ese momento.

La unidad ferroviaria, de color verde con rojo y operada por Rodolfo, de 48 años, impactó violentamente el costado lateral izquierdo del automóvil, proyectándolo varios metros hasta derribar una señal de alto instalada en la zona.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar arribaron elementos de Tránsito y Vialidad, así como peritos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se encargaron de coordinar las diligencias y levantar el peritaje correspondiente.

También acudieron al sitio paramédicos de la Cruz Roja y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Gómez Palacio, quienes brindaron atención al conductor del Malibú. Afortunadamente, las lesiones que presentó no ameritaron su traslado a un hospital.

El vehículo siniestrado fue remolcado por una grúa y trasladado al corralón municipal, en tanto se deslindan responsabilidades.