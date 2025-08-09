Tren choca a tráiler y lo arrastra más de 250 metros

Policiaca Accidentes viales Saltillo Fallecimientos Robos Policiaca

Luego de que un tren impactara a un tráiler, este fue arrastrado por más de 250 metros la tarde - noche del sábado, en el municipio de Ramos Arizpe, resultando su conductor con leves lesiones.

Fue sobre la carretera Los Pinos, por donde transitaba un tráiler propiedad de la empresa TM Marva, el cual tenía como destino la empresa General Motors.

Al arribar al cruce ferroviario, ignoró el silbido del tren, por lo que el trailero aceleró su marcha confiado en que le ganaría el paso, pero no fue así, por lo que la máquina impactó a la pesada unidad, misma a la que arrastró por más de 250 metros.

Los hechos se reportaron al Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron la zona.

siglonet-228818


También al lugar se dieron cita elementos y paramédicos de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe.


Paramédicos de inmediato valoraron al trailero, el cual aparentemente resultó ileso, sin embargo se le sugirió el traslado a un nosocomio para que sea el médico especialista quien descarte algún riesgo, a lo cual se negó y prefirió esperar al personal de la aseguradora y se le expida un pase para dicho fin.


La transitada vialidad permanece cerrada, por lo que se espera que en breve se concluyan los trabajos para retirar el tráiler, el cual quedó hecho pedazos en el lugar.




               
               


               

               
               

               
               
               
