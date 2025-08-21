Tras muerte cerebral, Verónica dona dos riñones y dos córneas en UMAE No. 71 del IMSS

“Si no puedo salvar mi vida, quiero salvar la vida de los demás”. Tras presentar muerte cerebral, Verónica de 55 años de edad, quien tenía su residencia en Torreón, donó dos riñones y dos córneas a cuatro personas que se encontraban en lista de espera en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con este acto de amor, Verónica les brindó esperanza y la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

El doctor Hugo Ruíz Serna, coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante en la UMAE, informó que fue la madrugada de este jueves 21 de agosto que se concretó la segunda donación multiorgánica de este año en el Hospital de Especialidades. “ Vamos a cumplir lo que dijiste, le vas a dar vida a otras personas, madre ” expresó su hija mientras Verónica era despedida en medio de aplausos y una valla de honor, donde personal del hospital y familiares la acompañaron en su trayecto hacia el quirófano donde sus órganos serían procurados.

El medio reconoció la fortaleza y resiliencia de la familia que aún en medio de su dolor, accedieron a cumplir el deseo de la paciente que en vida manifestó su voluntad de destinar sus órganos a otras personas que luchan por su vida. Asimismo, agradeció a la familia por este acto altruista con el cual se fortalece el Programa Institucional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que busca beneficiar al mayor número posible de derechohabientes.

Fernando, uno de los tres hijos de Verónica dijo que antes de morir, su madre les manifestó su deseo de donar después de la vida. “Ella siempre nos dijo: si no puedo salvar mi vida, quiero salvar la vida de los demás, quiero que me quiten todo lo que me tengan que quitar, lo que sirva, y pues así fue. Fue una donadora de órganos ”, expresó. Indicó que fue esta mañana que el personal de salud les informó que se habían efectuado los trasplantes de riñón de forma exitosa y que harían lo propio con las córneas.

“Mi mamá siempre fue una persona que con poco o mucho ayudó a mucha gente en vida y pues aún en muerte, también ayudó. Verónica era empleada doméstica y ama de casa, nos deja un mensaje de ser positivos y fuertes, toda la familia somos unidos y muy apegados e igual vamos a estar con nuestros hijos creciendo con la misma cultura de ayudar a todos...eso es lo que más nos deja mi mamá”, comentó.

Fernando destacó la importancia de concientizar a la sociedad respecto a la donación de órganos y tejidos, recordando que los beneficios de este tipo de trasplantes son infinitos ya que algunos de ellos son salvar una vida en peligro, curar una enfermedad, mejorar la calidad de vida de una persona y de sus familiares, así como regresar al paciente a su vida productiva, personal, social y económica.

Finalmente, el médico Ruíz Serna, reiteró la importancia de platicar el tema de la donación de órganos en el núcleo familiar, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones cuando algún paciente se encuentre en esta condición. Quienes deseen acreditarse como donadores voluntarios pueden consultar la página de Internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.