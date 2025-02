Tras mucho esfuerzo, logra su sueño

El actor de doblaje venezolano Juan Guzmán llegó de paso a El Siglo de Torreón durante su visita a Torreón, donde compartió grandes enseñanzas que le ha dejado su trabajo.

Reconocido por darle voz a personajes como Rick Sánchez en Rick y Morty, Jack en Samurai Jack, Parche el Pirata de Bob Esponja, Rick Harrison en El precio de la historia, Steve de Las Pistas de Blue, y muchos más.

Juan comenzó compartiendo la historia de cómo llegó a la industria del doblaje, revelando que su entrada no fue como había imaginado inicialmente.

"Empecé a trabajar como actor de teatro, haciendo algunas cosas, en una oportunidad un amigo me dijo que había una productora de doblaje, yo no conocía que en mi país (Venezuela) se hacía doblaje, pero me dijo que estaban requiriendo actores".

Su sorpresa fue grande al darse cuenta de que en dicha empresa estaban solicitando operadores de audio y no actores como se le había mencionado, sin embargo, el sueño de querer adentrarse en ese mundo lo llevó a aceptar el trabajo.

Juan no se rindió fácilmente. A pesar de los obstáculos, insistía a sus superiores para que le hicieran un casting y pudiera demostrar su talento en el doblaje. Tras mucho esfuerzo y perseverancia, finalmente le dieron la oportunidad de mostrar lo que sabía hacer. Así comenzó su camino en esta profesión que, hoy en día, es su pasión.

¿DOBLAJE VENEZOLANO O MEXICANO?

México es un país ampliamente reconocido por el mundo del doblaje, pero muy pocas personas destacan que en Venezuela también existe una industria, y Juan habló sobre la perspectiva que tiene de cada país en este sentido.

"En Venezuela hay doblaje bueno y hay doblaje malo, en México también he visto muchas cosas buenas y muchas cosas que no me gustan, pero sin duda México tiene una gran tradición en el doblaje, son pioneros", dijo el actor.

"Un actor de doblaje una vez me dijo 'El doblaje es calcar la actuación que está en la pantalla', y de eso se trata. Hay una actuación original y el actor de doblaje tiene que montarse sobre eso", Juan adoptó esa frase como lema, motivándose a perfeccionar cada uno de sus personajes para que fueran realmente impecables.