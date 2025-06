Tras dos meses desaparecida, Anitta desata rumores por 'su nuevo rostro'

Luego de permanecer alejada de las redes sociales durante varias semanas, Anitta volvió al ojo público con una apariencia que no tardó en generar revuelo. La cantante brasileña, de 32 años, reapareció en un video con el rostro visiblemente cambiado, lo que desató especulaciones sobre una posible cirugía estética.

El video que encendió los rumores fue compartido en TikTok por el usuario @anichella2, quien rescató una historia publicada por la intérprete de Back for More. En el clip, Anitta luce un look colorido, con pañuelo en la cabeza, lentes oscuros y un rostro que varios consideraron irreconocible. El título del video decía: “Anitta resurge en sus redes sociales debutando con una nueva cara”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de usuarios viralizaron el video y expresaron su sorpresa con comentarios como: “No parece Anitta. Se hacen cambios muy extraños”, “Se parece a Danna”, “¿Se hizo el Foxy Eyes?”, “Se ve como una versión morena de Kenia OS”, “Yo con plata haría lo mismo”.

Aunque la cantante no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, muchos seguidores creen que podría tratarse de un nuevo procedimiento estético. Anitta ha sido muy abierta en el pasado sobre su gusto por las cirugías plásticas y no teme hablar de ellas públicamente. Por eso, algunos piensan que, si se realizó un cambio, no tardará en confirmarlo.

Cabe recordar que esta aparición marca su regreso tras una preocupante hospitalización que la mantuvo alejada de sus actividades públicas durante casi dos meses, aumentando aún más la curiosidad sobre su transformación.