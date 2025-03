Tras casting, Chicos de Barrio estrena dos integrantes, ¿Quiénes son?

Los Chicos de Barrio andan de estreno por todos lados.

Desde el pasado mes de febrero, la agrupación liderada por Dimas Maciel comenzó los festejos de sus 30 años de trayectoria ininterrumpida.

El cantante, Sami, y sus demás compañeros no han parado de trabajar estas semanas y en los próximos días el panorama se visualiza igual.

Recién, el intérprete mencionó que haría un casting con el fin de buscar a dos integrantes nuevos para los Chicos de Barrio. Uno para guitarra y otro de vocalista.

Se llevó a cabo el pasado 7 de marzo de manera virtual. Decenas de jóvenes asistieron, hicieron gala de sus talentos y al final se tomó la decisión

En redes sociales, Chicos de Barrio anunciaron quiénes fueron elegidos.

"Ya quedaron los dos nuevos Integrantes De "CHICOS DE BARRIO REFORZADO 2025". Aquí te los presentamos: Said Enrique González, de 22 Años es originario De La Partida, Coahuila, en la guitarra quedó. Jovani Yahir Pacheco de 24 Años, es originario de Monterrey y quedó como cantante. BIENVENIDOS A LA CBTC FAMILY COMARCA STYLE", se lee.

"Muchísimas gracias por la oportunidad estoy muy agradecido y emocionado con usted y mi padre dios por haberme abierto las puertas no me queda más que agradecerle por la oportunidad", dijo Said a Dimas.

Con motivo de sus 30 años de carrera, los Chicos de Barrio alistan varias sorpresas que poco a poco irán desvelando en sus sitios oficiales.