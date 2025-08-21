Tráiler vuelca por imprudencia del conductor en la carretera Saltillo - Zacatecas

La imprudencia de conducir a exceso de velocidad con el pavimento mojado, llevó a un trailero a volcar su pesada unidad este jueves, por lo que resultó lesionado.

Desde Aguascalientes, partió Miguel de 50 años de edad a bordo de su tráiler, el cual tenía como destino Saltillo.

Fue al transitar por la carretera Saltillo - Zacatecas, por donde a pasar de que el pavimento se encontraba mojado por la reciente lluvia, conducía a exceso de velocidad, situación que al arribar al kilómetro 291, a la altura del ejido El Palmar, perdió el control del volante.

Tras invadir carril contrario y posteriormente registrar una salida de camino, se llevó a su paso un poste de servicio de internet, para finalmente volcar y quedar su costado derecho sobre la terracería.

Tras el percance, un automovilista que transitaba por el lugar detuvo su marcha para ayudar al trailero a salir de la cabina, ya que una de sus manos estaba atorada en la misma.

Luego del reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo Estación Derramadero, quienes valoraron al trailero mismo que, al no presentar lesiones que pudieran poner en riesgo su vida, no fue necesario trasladarlo a un nosocomio, por lo que se quedó en el lugar.

Asimismo, oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras también se dieron cita en la zona, misma que de inmediato resguardaron mientras esperaban a un par de grúas para retirar la pesada unidad del lugar.