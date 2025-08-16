Policiaca accidentes viales Narcomenudeo ROBOS HOMICIDIOS Torreón

accidentes viales

Tráiler se da a la fuga tras chocar contra sedán en Gómez Palacio

Tráiler se da a la fuga tras chocar contra sedán en Gómez Palacio

Tráiler se da a la fuga tras chocar contra sedán en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un tráiler se dio a la fuga tras impactar a un vehículo particular y causarle múltiples daños en la colonia Valle del Nazas de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:15 horas de este sábado 16 de agosto del 2025 en el cruce de la avenida Tlahualilo y la calle José Quintanilla de dicho sector habitacional.

El automóvil afectado es de la marca Chevrolet, línea Sonic, color gris, con placas de circulación del estado de Durango, el cual era conducido por una mujer.

Presuntamente la unidad fue impactada por un tractocamión del cual se desconocen mayores características ya que se retiró del lugar.

El sedán terminó con el frente prácticamente destrozado, lo que además le dejó daños mecánicos que le impidieron seguir funcionando.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples llamadas telefónicas al sistema estatal de emergencias 911.


A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad.


De los hechos tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


La unidad siniestrada fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en un corralón de la ciudad para su resguardo.


La autoridad competente se encargará de deslindar las responsabilidades y de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: accidentes viales

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Tráiler se da a la fuga tras chocar contra sedán en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406959

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx