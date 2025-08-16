Tráiler se da a la fuga tras chocar contra sedán en Gómez Palacio

Un tráiler se dio a la fuga tras impactar a un vehículo particular y causarle múltiples daños en la colonia Valle del Nazas de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:15 horas de este sábado 16 de agosto del 2025 en el cruce de la avenida Tlahualilo y la calle José Quintanilla de dicho sector habitacional.

El automóvil afectado es de la marca Chevrolet, línea Sonic, color gris, con placas de circulación del estado de Durango, el cual era conducido por una mujer.

Presuntamente la unidad fue impactada por un tractocamión del cual se desconocen mayores características ya que se retiró del lugar.

El sedán terminó con el frente prácticamente destrozado, lo que además le dejó daños mecánicos que le impidieron seguir funcionando.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples llamadas telefónicas al sistema estatal de emergencias 911.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

De los hechos tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

La unidad siniestrada fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en un corralón de la ciudad para su resguardo.

La autoridad competente se encargará de deslindar las responsabilidades y de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.