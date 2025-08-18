Tráiler provoca accidente en el Parque Industrial de Gómez Palacio

Un tráiler provocó un accidente en el Parque Industrial Carlos Herrera de la ciudad de Gómez Palacio, le cortó la circulación a un vehículo particular.

El hecho vial ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana de este lunes 18 de agosto del año en curso en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y calle Valle del Guadiana del citado sector habitacional.

Se trata de un tractocamión de la marca International, modelo 2015, color amarillo, con placas de circulación del estado de Durango, con número económico 36 y logotipos de una empresa de transportes local, mismo que era operado por Omar de 30 años de edad.

Dicha unidad realizó una maniobra en la intersección mencionada con la que le cortó la circulación a un vehículo particular, al que le provocó múltiples daños.

Se trata de un automóvil de la marca Nissan, línea Versa, color negro, modelo 2018, también con placas de Durango, el cual era conducido por Guillermo de 50 años de edad.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad.

Ambas unidades involucradas en el accidente fueron enviadas a un corralón de la ciudad donde permanecerán bajo el resguardo del municipio.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.