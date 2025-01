Trabajadores de Madero denuncian la falta de pago de su primera quincena del año

Desde hace más de una semana, trabajadores del Ayuntamiento de Francisco I. Madero se encuentran a la espera de su pago de la primera quincena del 2025, pago que corresponde cubrir a la actual Administración, a cargo de Félix Ramírez Hernández, quien tomó las riendas del municipio este 1 de enero.

Trabajadores del área de Limpieza del Municipio, quienes solicitaron el anonimato por temor de perder su única fuente de ingresos, manifestaron que desde el pasado 15 de enero han esperado su pago, él cual no ha llegado así como tampoco los argumentos que justifiquen el atraso.

Uno de los trabajadores, con más de cuatro años de servicio, detalló que hasta el cierre del año pasado, recibieron sus pagos en tiempo y forma, tanto su quincena como su aguinaldo, pagos que cubrió la pasada Administración.

Pero ahora, nadie les ha informado sobre la situación, únicamente dijeron que han escuchado que no hay dinero para cubrir con el pago a los trabadores.

Sin embargo, la molestia de los afectados, es debido a que directivos y los propios integrantes del Cabildo recibieron su pago sin ningún retraso, “entonces, si no hubiera dinero, nadie recibiría su pago”, dijo uno de los trabajadores inconformes.

Pese a que no han recibido su pago correspondiente, aseguraron que no han dejado de trabajar, “pues ahora sí que no queremos perder el trabajo”, dijo el trabajador, quien explicó que, al no acudir a trabajar, pudiera tomarse como un pretexto para darlos de baja.

De acuerdo con el afectado, han solicitado un encuentro con el titular de Servicios Públicos, área del que dependen de forma directa, sin embargo “no nos ha querido recibir”.

Antes de tomar medidas más radicales, los trabajadores esperan recibir su pago a la brevedad, aunque recalcaron que no dejarán de laborar a fin de no tener represalias en su contra.